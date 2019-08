"Znam da četrdesete nisu nove tridesete koliko god mi u glavi bili mladi."

Nikolina Ivezić, suvremena je umjetnica najpoznatija nam je po svojim distinktivnim i lako prepoznatljivim slikama-reljefima kojima dominiraju ženske figure naglašenih atributa i duhoviti, ironični tekstovi koji ih prate. Na najnovijoj izložbi koja se otvara danas u MMC galeriji Grada Umaga primjetan je ipak zaokret u njezinu umjetničkom izrazu.

Zaokret u aseksualnost

Izložba pod imenom “40’s are not the new 30’s” ili “Četrdesete nisu nove tridesete” bavi se temom starenja ženskog tijela, dijelom i iz autobiografske pozicije, a dijelom iz iskustava umjetnici bliskih ljudi. – U principu sam u svojim starim radovima uvijek naglašavala nekakvo muško poimanje ženskog tijela kao seksualnog simbola, naglašene grudi i slično. Ali u posljednjih nekoliko godina žensko tijelo prikazujem potpuno drukčije, na neki način aseksualno – rekla nam je Nikolina Ivezić, diplomirana slikarica, čija je izložba “40’s are not the new 30’s” najnovija od mnogih njezinih samostalnih izlaganja i više od stotinu skupnih izložbi. Osim slikarstvom i skulpturom, bavi se konceptualnom umjetnošću, ilustracijom, grafičkim dizajnom, dizajnom interijera, scenografijom i animiranim filmom te je dobitnica nekoliko važnih nagrada. Ovaj ciklus radova nadovezuje se i na nekoliko prethodnih, poput “Autoportreta iz kupaone” i “Nesreća”, u kojima je autorica također samu sebe stavila u fokus. Novoj izložbi dala je takvo ime jer, kaže, nije joj jasno zašto se odjednom upotrebljavaju izrazi poput “tridesete su nove dvadesete” i “četrdesete su nove tridesete”. – Valjda se žene, a i muškarci, nađu u toj krizi srednjih godina pa se tako tješe. Četrdesete su četrdesete i to je to! Koliko god bili mladi u glavi – kaže Ivezić. I svojim novim radovima ostaje dosljedna i ponovno primjećujemo duhovit odmak od teme, koja je u ovom slučaju starenje, teme koja nam neće na prvu staviti osmijeh na lice. Ivezić oslikava tjelesne promjene koje dolaze s godinama kada sve “škripi”, ali i promjenu stanja svijesti koja također dolazi s godinama, određenom mirnoćom, samosviješću i iskustvenim znanjem nošenja sa životnim problemima.

Stripovski izričaj

I dalje je tu karakteristična humoristična poruka koja ih prati poput: “I’m not old. I just need WD-40!” (Nisam stara. Samo mi je potreban WD-40!), a ne propušta se i dalje cinično poigravati s društvenim konvencijama koje sputavaju ženska tijela niti preza pred kritikom konzumerizma, ponovno s podsmijehom, kao na slici koja prikazuje četiri različita preparata za lice kompliciranih imena poznatih nam ponajprije iz reklama koje obećavaju vječnu mladost.

Izborom neobične forme slike-reljefa koja na neki način oživljava rad uvodeći ga u trodimenzionalni svijet, gotovo stripovskom formom i upotrebom jezika te ironičnim sadržajem Ivezić se tako gotovo pa ruga neumoljivom zubu vremena, pokazujući da je smijeh, pored svih skupih krema, vitamina i inih preparata, najbolji lijek.