Završilo je ljeto, ali i štošta drugo, poručuje LHD drugim albumom

U trenutku dok padaju dronovi oko nas i mijenja se geopolitička slika svijeta, kako to bolje obilježiti glazbom nego surf-rockom LHD-a koji kontrastom ljetne bezbrižnosti i upozoravajućih tonova u sjajnoj svirci govore da je "ljeto završilo"? Možda je završilo i još puno toga, ili se promijenilo, a surf-rock je u povijesti često bio primjeren ventil eskapizma i zabrinutosti generacija koje su se našle u ovakvim okolnostima, od Vijetnama naovamo. To je ta etika, to je ta estetika, i ne treba je mijenjati. Bila bi to najkraća definicija drugog albuma postave LHD, nazvanoj prema početnim slovima imena (Lada, Hrvoje, Dinko) nekadašnjih članova postave The Bambi Molesters. Nakon tog magičnog imena sve je jasno. Nastavivši kao trojka nakon raspada Bambi Molestersa, Lada Furlan na basu, bubnjar Hrvoje Zaborac i gitarist Dinko Tomljanović nastavili su dalje s davno artikuliranim zvukom. Prvi singl "Boiling Water, Dreamy Girl/This Caramel Should Cover the Earth" objavili su krajem 2019. godine, a jedno od prvih emitiranja doživio je na radiju​ BBC 6 Music, nakon čega je uslijedio još jedan singl s dvostrukom A stranom, "Green Voodoo/Blue Umbrella", pa zatim album "Off the Grid" 2022. koji se popeo visoko na kritičarskim listama albuma godine.

Ako je prvijenac pokazao samodovoljnost i nezavisnost od trendovskih aparata suvremenog svijeta, novi, drugi album "Summer is Over" (Dirty Old Label/RedDrum) povratak je LHD-a u stvarnost i na Zemlju punu problema, u trenutku kad je zvuk njihove glazbe pomiješan s ratnim trubama oko nas. Budući da je surf-rock u vrijeme Vijetnamskog rata šezdesetih godina imao važnu ulogu kao soundtrack dominantnih događaja, potmuli završetak ovog ljeta kakav projiciraju LHD itekako se uklapa u današnju psihozu ratova po svijetu i oblačnih medijskih vijesti.

Taj zvuk benda upisan je u sluh domaće publike i kritičara kao jedan od najuspješnijih domaćih glazbenih proizvoda od devedesetih naovamo. Doduše, osim samih protagonista koji će uvijek istaknuti da je LHD iz Siska, zapravo i nije potpuno domaći proizvod, jer nakon početka s "Badija" – čiji uvod na bubnjevima podsjeti na "Bela Lugosi's Dead" Bauhausa – nastavljaju trasom garažnog surf-rocka, psychobilly instrumentala i skoro filmskih vinjeta koje bi osim u nekom kalifornijskom ("Summer Ride", "Buzz"), ili južnjačkom američkom filmu na meksičkoj granici (sjajna "South of the Border"), mogli biti i dio nekog vintage horora ("H Disease"). Klavirska "River Never Forgets" odmak je od takve strategije kakav su već pokazali na prošlom albumu uvodeći u zvučnu sliku ksilofon, Rhodes i Hammond klavijature, pa i Moog sintesajzer, dodajući različite zvukove tipičnoj surferskoj "vožnji".

Foto: LHD

"Summer is Over" povratak je temeljnoj svirci bez dodatnih ukrasa i pokazuje temeljito poznavanje glazbe kakvu odavno sviraju. "Macondo" je još jedna tema u kojoj se oštre gitarističke fraze Dinka Tomljanovića spajaju s iskusnom ritam-sekcijom u kojoj je Lada Furlan godinama najprezentnija domaća žena na bas-gitari, a metronomska podloga bubnjeva Zaborca čini "Summer is Over" još jednim masterclassom pravilno akcentirane, precizne, točne i sjajne svirke koja u sebe znalački usisava mnoge podžanrove americane.

Bila ona američka u izvorištu, najmanje je bitno, jer ovakvi "predavači" već su odavno pobrali kolajne po svjetskim medijima, a LHD kao 3/4 Bambi Molestersa nastavljači su jednako uzbudljivog "programa". Kako pojašnjava Lada Furlan: "Naslov albuma pao nam je na pamet na svirci na najvećem europskom surf-festivalu Surfer Joe Festivalu prošle godine u Livornu. Svirali smo zadnji dan i vrijeme se promijenilo, dignuo se vjetar i zahladilo je, pa je koncert s vanjske pozornice na plaži prebačen u vrući prostor kluba, što je zapravo bilo super jer je to uvijek bolje za atmosferu. Sve je nekako poprimilo malo drukčiji, žešći dojam. Zezali smo se da je surferima došlo vrijeme da skinu havajske košulje i lagano, ako se uzme u obzir i situacija u svijetu, obuku 'vijetnamke'... ljeto je gotovo..."

Promo tekst ispravno kaže da "Summer is Over" propituje elastičnost granica žanra, eklektičnu mješavinu surfa, garaže, americane, soula i psihodelije. Nije nelogično da je i album "Summer is Over" svjetsku radijsku premijeru imao 31. srpnja 2025. u SAD-u, na kalifornijskom radiju KFJC 89.7FM u Los Altos Hills, gdje su članovi benda gostovali u kultnom programu Cousin Mary posvećenom surf/instrumentalnoj glazbi.

Album izlazi 23. rujna, a zagrebačka promocija je dva dana kasnije, u Močvari 25. rujna uz goste, zagrebački melewai – "ne sasvim instrumentalni bend, koji surf-zvuk obogaćuje zavodljivim vokalom, a svoju glazbu opisuje kao pjesme vode". Tijekom protekle tri godine početni LHD trio postao je četveročlani bend u kojem im se pridružio i producent Sven Pavlović u čijem je Sunday studiju album i snimljen.

Osim što kod nas djeluje 3LHD, studio za arhitekturu i urbanizam, postoji i LHD trio, sada kvartet, za glazbenu arhitekturu iz Siska. Ova trojka kao punopravni nasljednik The Bambi Molestersa nije bila samo priznata umjetnička snaga u domaćim okvirima, već su tijekom skoro 30 godina rada to dokazali i u svjetskim razmjerima, pa i (n)ovim albumom "Summer is Over" zbog kojeg su prije nekoliko mjeseci potegli do SAD-a gdje je imao svjetsku premijeru. Upravo to suočavanje sa svjetskim tržištem stvorilo je od njih svjetski bend koji radi po bitno širim pravilima od mnogih domaćih, za što su i u svijetu dobili puno priznanja i potvrda.