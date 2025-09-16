Moja junakinja iz kristalne kugle ljubavnika ostavlja u sedam faza

Pjevačica i glumica Maja Posavec do 2021. imala je stalan angažman u Satiričkom kazalištu Kerempuh, sljedeće godine upisala je master program kreativne glazbene produkcije u Berlinu, a sada se na domaću scenu vraća pod umjetničkim imenom POMA, pod kojim je izdala svoj album sa samoobjašnjivim nazivom – “Leaving a Lover”. I nije to bilo kakvo diskografsko izdanje. Riječ je o konceptualnom albumu, spoju glazbene i vizualne umjetnosti koji prikazuje sedam faza ostavljanja ljubavnika, a koje će ova svestrana umjetnica večeras, 16. rujna, predstaviti u Zagrebačkom kazalištu mladih. No to i dalje nije sve. Maja Posavec pjevat će i pjesme sa svojih prijašnjih albuma, kao i nekoliko skladbi iz predstave “Mamina kći vuk”, svog autorskog projekta u kojemu potpisuje režiju i glazbu te u kojem glumi.

Iako ovaj jedinstveni umjetnički događaj možemo označiti etiketom glazbeno-kazališnog performansa, ipak djelomice govorimo o koncertu pa je iz Njemačke doputovao i Seed Holden (pravog imena Ljudevit Ivić), mladi valpovački kantautor s berlinskom adresom i albumom u najavi koji će, u trio postavi, zajedno s Bojanom Petovarom na mandolini i Dinom Lujom na gitari, nastupiti kao predgrupa.

”Leaving a Lover” zapravo je konceptualni album koji ima više lica, kaže Maja, jer osim glazbenog dijela koji funkcionira sam za sebe, postoji i mala knjižica sa stihovima i crtežima, a dodamo li k tome i izvedbu na kazališnoj sceni, govorimo o umjetničkom performansu koji objedinjuje zvuke jazza i folka te poeziju i pripovijedanje. Kroz zaokruženu cjelinu od sedam pjesama Maja Posavec prikazuje nam junakinju u procesu ostavljanja ljubavnika, a ono što nas je zanimalo jest koje faze ona točno prolazi.

– Prvenstveno, proces junakinje ne prati priča, već emotivna stanja. “THE FOOL” je faza u kojoj junakinja shvaća da je prevarena, ne nužno doslovno prevarena, ali izigrana i izdana. Ona sada zna istinu, a iako ne zna sljedeći korak, naslućuje kako će promjena uskoro doći. “THE SONG” prikazuje žudnju, žal, gubljenje u emocijama, sistem pokušaja, pogreške i gubitak jasne vizije, dok je “THE GODDESS” ponovna bistrina koja prelazi u cinizam i ljutnju da bi se potpuno izrazila u bijesu i očaju u pjesmi “THE BLOOD”. “THE AUTUMN” simbolizira prihvaćanje pomoći, pronalazak prijateljice u jeseni, prepuštanje sebe promjeni na elegantan i miran način poput same jeseni, a u “THE KISS” se junakinja sjeća svojih emocija i ponovno im se želi vratiti, ali promjena je već nastupila i ona ih samo promatra. Posljednja pjesma, “THE DEATH”, označava odmor, smiraj, utjehu i utonuće u miran i potreban san – objašnjava nam Maja, s kojom će večeras nastupiti aranžer albuma Ivan Kapec, bubnjar Borko Rupena, kontrabasist Jurica Štelma, saksofonist Mario Bočić i pijanist Hrvoje Galler Posavec.

Bilo bi sasvim logično zaključiti kako inspiracija albuma “Leaving a Lover” dolazi iz vlastitih proživljenih situacija, no Maja Posavec u ovom se projektu samo u manjem dijelu oslonila na osobna iskustva te iskustva prijatelja. Glavninu inspiracije ipak čine bajke, kaže Maja, a pokazuju nam to i simbolični videospotovi pjesama koji svi do jednoga započinju gledanjem u kristalnu kuglu.

– Bajke su pune junakinja koje nemaju vremena za emotivni život jer su prezaposlene sudbinskim događanjima. Možda i meni ponekad nedostaje vrijeme da osjetim i probavim događanja koja su na mene emotivno utjecala, a nisam imala vremena emotivno se izraziti u tom trenutku. Naravno, ekranizirane bajke nude nam svoje interpretacije emotivnih stanja junakinja. Njih ovdje ne uzimam kao referencu, već se oslanjam na starije verzije bajki koje su preteče nama poznatih priča. Ideja je zapravo bila o ženi koja u ostavljanju ljubavnika traži pomoć od jeseni, koja je u tom trenutku bila prekrasna. Imala sam u glavi nekoliko melodija, a kada sam složila faze kroz koje želim da junakinja prolazi, pjesme su samo izmigoljile. Ivan Kapec napravio je aranžmane i album smo snimili ekspresno s bendom u studiju za tri dana, dok je cijeli proces trajao mjesec dana – kaže Maja, koju smo za sam kraj upitali kako je uspjela pomiriti svoje dvije ljubavi – glazbu i kazalište.

– Kerempuh je bio odlično mjesto za glumačku kondiciju, no nedostajala mi je prilika da sama istražim svoj senzibilitet, koji sam u predstavama često morala staviti sa strane. Dugo sam vagala, i u jednom trenutku morala sam donijeti odluku jer sam shvatila da ne mogu biti neshvaćena glumica, a sama ništa ne poduzimati. Od tada radim u kazalištu u raznim ulogama, primjerice kao autorica glazbe i kao kreativna savjetnica za udrugu Grupa, no glazba je neizostavna. Imala sam puno prilika u kojima sam spajala kazalište i glazbu, ali nisam nikada kao posljednjih godina aktivno radila autorsku glazbu za kazalište. Jedan od tih projekata je i “Leaving a Lover”. Volim umjetnike koji stvaraju na rubu ta dva medija pa se i sama na tom rubu pokušavam pronaći – zaključuje Maja Posavec.