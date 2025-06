Zašto smo se u BiH odrekli remek-djela Ivice Matića "Žena s krajolikom"?

premijerno izdanje

U Novigradu počinje prvi hrvatski horror i fantasy filmski festival

Avant-Garde Horror & Fantasy Film Festival (AGHFFF), koji se u Novigradu održava od 5. do 8. lipnja, donosi preko 50 horor i fantasy naslova u pet natjecateljskih kategorija – međunarodna i regionalna konkurencija, animacija, hibridni žanrovski film i selekcija žanrovskih filmova snažnijeg i šokantnijeg sadržaja pod nazivom “At the Stroke of Midnight / Točno u ponoć”