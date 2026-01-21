Naši Portali
Ovo je prava domoljubna pjesma. Poslušajte!

VIDEO 'Za dom spremni grade dom ljubavlju, brigom i znanjem. Za takav dom ja ću uvijek biti spreman'

VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 14:01

Mladi karlovački umjetnik Martin Ladika objavio je na Youtubeu sjajnu kantautorsku pjesmu 'Stojim tu na ovoj zemlji' kojom se referirao na društvene mijene i vrijednosti koje bi doista trebale pokretati mlade ljude

'Molitve na koljenima tko zna čemu služe kad zatim crne čizme gaze crvene ruže. Crne misli u crnim glavama neukih mladića i nesretnih muškaraca, dižu desnu ruku visoko u zrak na pozdrav. Oni su kažu, oni su spremni, za dom, su kažu spremni. E sad, dom grade briga i rad, dom gradi ljubav, volja i znanje, razumijevanje, suosjećanje. Za takav dom ja ću uvijek biti spreman', samo je dio prave domoljubne pjesme Martina Ladike koju je prije koji dan objavio na Youtubeu.

http://

Pjeva s gitarom, skromno na snijegu i tekstom brutalnim, ali lijepim i važnim udara na prava mjesta naše zbilje i slavi ljepotu svoje zemlje onako kako bi to trebalo biti. Divno je u njegovim stihovima vidjeti kako u Hrvatskoj razmišljaju misleći mladi. 

Evo kako je Martin Ladika, karlovački umjetnik, opisao sam sebe - on je 'Šumski pjesnik, drumski pjevač, mijene vjesnik, svjedok čuda - lutkar, lutak, luda. Martin Ladika šegrt je stvaralaštva - u jednu ruku dječak, u drugu povjetarac, u treću kriška kruha i zgaženi mravac. Pjeva o čvoru čovjeka i čudu prirode, spletu odnosa i sjaju spoznaje.

Pjesme hvata kao grane vjetar pa se povijati pušta i šušti. Voli godišnja doba, sve boje prirode, krške fenomene, vodu i njene mijene, igru svjetlosti i sjene, ples plamena, vijek kamena, beskrajna nebesa i sva ostala čudesa.

Voli  ljude i njihove brige, nade, patnje i snove, grijehe i dobročinstva, samoće i poznanstva, lutanja i  proročanstva, uske grudi, nepregledna prostranstva od kolijevke do groba, od beštije do boga. O svemu tome i tome svemu pjeva i zbori, igra, izvodi - vazda težeći slobodi.

Ključne riječi
Martin Ladika

