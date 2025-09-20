Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 107
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
Obnovljena ljepotica

Za javnost ponovno otvoreni tornjevi crkve Notre Dame

Notre Dame
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina
20.09.2025.
u 17:06

Na vrhu stubišta posjetitelji prvi put mogu izbliza vidjeti poznata zvona, Emmanuela i Marie.

Dva gotička tornja crkve Notre Dame u Parizu otvorena su u subotu za javnost, devet mjeseci nakon što je katedrala ponovno otvorila svoja vrata posjetiteljima.

Tornjevi su sveobuhvatno obnovljeni i sada ih krasi 20 tona teško dvostruko spiralno stubište izrađeno od masivnog hrasta koje je u južnome tornju više od 21 metra.

Na vrhu stubišta posjetitelji prvi put mogu izbliza vidjeti poznata zvona, Emmanuela i Marie.

Tornjevi visoki 69 metara, do kojih se dolazi uspinjanjem uz 424 stepenice, preživjeli su niz ratova, revolucija i ostalih previranja još od 13. stoljeća, a posljednji je bio razorni požar u travnju 2019.

I premda je vatrena stihija teško oštetila ovu kultnu znamenitost, tornjevi su u požaru prije šest godina ostali uglavnom neoštećeni.

Njihovo ponovno otvaranje označava posljednju veliku fazu obnove Notre Dame nakon razornog požara.

Posjetitelji sada prvi put mogu istražiti i unutarnji dio dvorišta u kojemu su se u 18. stoljeću nalazili veliki spremnici za kišnicu. Dvorište povezuje dva tornja i posjetiteljima omogućuje nove vizure i pogled na katedralu i krovove Pariza.

Ključne riječi
Notre Dame

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Centar umjetnosti i tijekom obnove

Na pročelju Meštrovićevog paviljona radi se najveći umjetnički rad u javnom prostoru u Europi

U okviru 60. zagrebačkog salona vizualnih umjetnosti u Zagrebu umjetnica Nora Turato predstavit će na obodu HDLU-a site-specific intervenciju iz svoje međunarodne serije "pool7" kojim istražuje i propituje granice komunikacije i izražavanja. Na građevinskoj zaštitnoj ovojnici oko Meštrovićevog paviljona Turato ispisuje sirovi vokalni izraz Aaaaaaaaaaaaaaa!!!, a instalaciju prati audio snimka koja će se moći čuti jednom dnevno, točno u podne. Riječ je ujedno i o prvoj samostalnoj izložbi Nore Turato u Zagrebu, gradu u kojem je rođena. Odrasla je u Rijeci, a danas živi i radi u Amsterdamu. Izložba se otvara 11. listopada

Eksperiment s ubojitim tvarima

Širenje halucinogenog biljnog otrova naš umjetnik hvata fotoaparatom

Ambijentalno zvučnu instalaciju "Nokturno" Silvio Vujičić predstavit će 20. rujna u Botaničkom vrtu u organizaciji Umjetničkog paviljona, a kao nastavak izložbe "Tko je Elsa Fluid, to se zna" . Kemijskim procesima, umjetnik iz biljke dature ekstrahira otrovne alkaloide, nanosi ih na sito te njihovo raslojavanje, kratkotrajno putovanje i pojavnost koja traje svega nekoliko sekundi fiksira fotografskim aparatom. Rezultat je slikom materijalizirana vizija, halucinacija, otrovna tvar…

Učitaj još