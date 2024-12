FOTO Pogledajte tko je sve od svjetskih moćnika stigao u Pariz vidjeti obnovljeni Notre-Dame

Donald Trump stigao je u Pariz danas rano ujutro kako bi prisustvovao otvaranju obnovljene katedrale Notre-Dame stradale u požaru 2019. godine. I to će biti njegov prvi posjet stranoj zemlji nakon izbora. Trumpova je namjera također bila, osim da privuče pozornost na događaju koji će pratiti deseci milijuna, susresti se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Međutim, raspored mu je pomalo pokvario neočekivani interesent za razgovor s njim, a to je britanski princ William. Iz Kensingtonske palače bilo je priopćeno kako će se nasljednik britanskog prijestolja susresti s izabranim predsjednikom, ali i prvom damom Sjedinjenih Država, a to je sada Jill Biden. Sam Joe Biden bio je, naravno, pozvan, no nije stigao u Pariz, a nedolazak je opravdan preklapanjem u rasporedu. Svemu je prethodio iznenađujući nastup glazbenika Pharella Williamsa koji je u petak navečer pjevao na stepenicama crkve, doduše neplanirano, jer se radilo o snimanju unaprijed zbog vjerojatnog lošeg vremena. Pjevao je, naravno, svoj veliki hit 'Happy', ali u gospel verziji.

Susret s Macronom

U Francuskoj je ovo događaj prvorazredne važnosti. Razumljivo, Notre-Dame je u svijetu jedno od najprepoznatljivijih obilježja Pariza i Francuske, uz Eiffelov toranj i Versailles. Crkva je u požaru stradala 15. travnja 2019. godine, da bi obnova počela 2021., trajala je tri godine i sada je dovršena te je otvorena uz veliko slavlje. Taj je događaj ponudio niz prilika za neslužbene sastanke na marginama, a takav je trebao biti i onaj Trumpa i Macrona. "Čast mi je najaviti da ću u subotu otputovati u Pariz kako bih prisustvovao ponovnom otvaranju veličanstvene i povijesne katedrale Notre-Dame, koja je u potpunosti obnovljena nakon razornog požara prije pet godina. Predsjednik Emmanuel Macron osigurao je obnovu kako bi katedrala opet mogla zasjati u svom punom sjaju, čak i više od toga. Bit će to poseban dan za sve!", napisao je Trump na svojem profilu mreže Truth Social. Macron, koji je imao promjenjiv odnos s Trumpom, nastojao je uspostaviti stabilnu vezu s novim američkim predsjednikom otkako je on prošlog mjeseca pobijedio na izborima. No, njegov je ured ipak umanjio važnost poziva, rekavši da su pozvani i drugi političari koji trenutačno ne obnašaju dužnost. Ukupno je pozvao 50 svjetskih lidera. Među samo 1500 odabranih ljudi za otvorenje, nije bilo niti Ursule von der Leyen, iako je dolazak bio najavljen. Razlog se ne otkriva. Trump je pozvan kao izabrani predsjednik "prijateljske nacije", priopćio je Macronov ured. "Ovo ni na koji način nije iznimno, već smo to radili", navode.

Zelenski potvrdio dolazak

Trump i prva dama SAD-a posljednji su se put susreli nedugo nakon izbora, kada je posjetio Bijelu kuću na dogovoru o primopredaji vlasti. Macronova je namjera u razgovoru s Trumpom jasna, barem u jednoj točki, a to je situacija u Ukrajini gdje je upravo Francuska ne jednom svojim odlukama stvorila situaciju gdje su Sjedinjene Države morale pratiti, kao u slučaju isporuke oklopnjaka i zrakoplova. Nakon Trumpa je u Pariz stigao i Elon Musk, koji je uzrujao Elizejsku palaču objavivši na svojem X profilu snimke unutrašnjosti katedrale koje je snimio neki radnik. U Parizu je bio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski s kojim je Macron najavio susret. No, nije bilo najavljeno i hoće li se Trump sastati s ukrajinskim predsjednikom. Zanimljivo je pak bilo što je svoj dolazak potvrdila i predsjednica Gruzije Salomé Zourabichvili.

