VIDEO Ruski redatelj napao Putina: 'U sovjetsko doba barem sam znao zašto mi je film zabranjen'

Tijekom sjednice Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, savjetodavnog tijela čije članove osobno bira Kremlj, slavni redatelj Aleksandar Sokurov neočekivano je odstupio od protokola. U događaju koji je trebao biti pažljivo kontroliran, Sokurov se putem videoveze izravno obratio Vladimiru Putinu, iznoseći niz kritika koje su odjeknule u ruskim neovisnim, ali i svjetskim medijima. Njegov istup predstavlja jedan od najizravnijih javnih prijekora s kojima se ruski predsjednik suočio posljednjih godina.

Sokurov je najoštrije osudio zloglasni ruski zakon o stranim agentima, nazvavši ga ponižavajućim i mehanizmom koji ljudima sprječava razvoj i postojanje. "Svakog tjedna sa zabrinutošću gledamo tko je postao strani agent i kako se te zastrašujuće definicije primjenjuju", rekao je. Zakon, koji je uveden 2012. i od tada višestruko proširen, Kremlju služi kao represivno sredstvo za ušutkivanje kritičara. Osobe i organizacije s tom etiketom suočavaju se s teškim financijskim, profesionalnim i društvenim ograničenjima koja im praktički onemogućuju normalan život i rad.

Redatelj, čiji je film "Faust" 2011. osvojio Zlatnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu, napao je i sve strožu cenzuru, ustvrdivši da se država boji političkih rasprava s mladima. Istaknuo je da je čak i njegov posljednji film, "Bajka", u kojem se u čistilištu susreću Staljin, Churchill, Mussolini i Hitler, zabranjen u Rusiji bez ikakvog objašnjenja. "Kad se to događalo u sovjetsko doba, barem su mi uvijek objasnili zašto se moj film ne može prikazivati", rekao je. Upozorio je da će takav pristup, ako se ne promijeni, dovesti do potpune slijepe ulice i regresije cijelog državnog sustava.

“You once said: ‘Why do we need a world if there is no Russia in it?’ — Why do we need a state where there is no opportunity to get an education?”



"You once said: 'Why do we need a world if there is no Russia in it?' — Why do we need a state where there is no opportunity to get an education?"

Putin je na kritike odgovorio ponavljajući poznate stavove Kremlja. Zakon o stranim agentima branio je tvrdnjom da je nužan za borbu protiv stranog utjecaja i da je tek izravna kopija američkog zakona. Obećao je Sokurovu da će istražiti tko je zabranio njegov film, nazvavši situaciju čudnom, te mu je poručio: "Nazvat ću vas, razgovarat ćemo". Sokurov je Putina podsjetio i na njegovu izjavu "Zašto nam treba svijet ako u njemu nema Rusije?", uzvrativši pitanjem: "A zašto nam treba država u kojoj nema mogućnosti za obrazovanje?".