Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
sasuo mu sve u lice

VIDEO Ruski redatelj napao Putina: 'U sovjetsko doba barem sam znao zašto mi je film zabranjen'

Lenfilm Studio exhibition marks 70th anniversary of filmmaker Sokurov
PETER KOVALEV/NEWSCOM
VL
Autor
Tia Špero
14.12.2025.
u 12:37

Jedan od najpoznatijih ruskih redatelja, Aleksandar Sokurov, iskoristio je pomno režiran sastanak s Vladimirom Putinom kako bi mu izravno u lice iznio oštru kritiku cenzure, represivnih zakona i općeg stanja u državi. Video njihove konfrontacije obišao je svijet

Tijekom sjednice Predsjedničkog vijeća za civilno društvo i ljudska prava, savjetodavnog tijela čije članove osobno bira Kremlj, slavni redatelj Aleksandar Sokurov neočekivano je odstupio od protokola. U događaju koji je trebao biti pažljivo kontroliran, Sokurov se putem videoveze izravno obratio Vladimiru Putinu, iznoseći niz kritika koje su odjeknule u ruskim neovisnim, ali i svjetskim medijima. Njegov istup predstavlja jedan od najizravnijih javnih prijekora s kojima se ruski predsjednik suočio posljednjih godina. 

Sokurov je najoštrije osudio zloglasni ruski zakon o stranim agentima, nazvavši ga ponižavajućim i mehanizmom koji ljudima sprječava razvoj i postojanje. "Svakog tjedna sa zabrinutošću gledamo tko je postao strani agent i kako se te zastrašujuće definicije primjenjuju", rekao je. Zakon, koji je uveden 2012. i od tada višestruko proširen, Kremlju služi kao represivno sredstvo za ušutkivanje kritičara. Osobe i organizacije s tom etiketom suočavaju se s teškim financijskim, profesionalnim i društvenim ograničenjima koja im praktički onemogućuju normalan život i rad.

Redatelj, čiji je film "Faust" 2011. osvojio Zlatnog lava na Venecijanskom filmskom festivalu, napao je i sve strožu cenzuru, ustvrdivši da se država boji političkih rasprava s mladima. Istaknuo je da je čak i njegov posljednji film, "Bajka", u kojem se u čistilištu susreću Staljin, Churchill, Mussolini i Hitler, zabranjen u Rusiji bez ikakvog objašnjenja. "Kad se to događalo u sovjetsko doba, barem su mi uvijek objasnili zašto se moj film ne može prikazivati", rekao je. Upozorio je da će takav pristup, ako se ne promijeni, dovesti do potpune slijepe ulice i regresije cijelog državnog sustava.

Putin je na kritike odgovorio ponavljajući poznate stavove Kremlja. Zakon o stranim agentima branio je tvrdnjom da je nužan za borbu protiv stranog utjecaja i da je tek izravna kopija američkog zakona. Obećao je Sokurovu da će istražiti tko je zabranio njegov film, nazvavši situaciju čudnom, te mu je poručio: "Nazvat ću vas, razgovarat ćemo". Sokurov je Putina podsjetio i na njegovu izjavu "Zašto nam treba svijet ako u njemu nema Rusije?", uzvrativši pitanjem: "A zašto nam treba država u kojoj nema mogućnosti za obrazovanje?".

Ključne riječi
Vladimir Putin kultura umjetnost cenzura film Rusija aleksandar sokurov

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Manji izbor i veće cijene

Bez obzira na to kako završi borba za Warner Bros., pravi gubitnici bit će gledatelji

Bez obzira na to hoće li Netflix završiti s Warner Bros. ili Paramount završi s cijelim Warner Bros. Discoveryjem ili se dogodi nešto sasvim treće, rezultat za potrošače koji vole gledati filmove i TV bit će isti: manji izbor, više cijene i manje umjetnika koji eksperimentiraju i stvaraju sjajna djela kako bi nas iznenadili i oduševili. A i sindikati već upozoravaju da će svaka prodaja smanjiti plaće i rezultirati s manje sadržaja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!