Yellowstone je gotov, ali Kayce Dutton se vraća: Sve što znamo o novoj seriji "Marshals"

Iako je serija Yellowstone došla do svoga kraja, priča o Kayceu Duttonu nastavlja se u potpuno novom spin-offu. Službeno najavljena u svibnju 2025. godine, serija 'Marshals' pratit će najmlađeg sina obitelji Dutton, kojeg glumi Luke Grimes, dok ostavlja dane na ranču iza sebe i pridružuje se elitnoj jedinici američkih maršala u Montani. Iako je serija prvotno nosila naziv 'Y: Marshals', u siječnju 2026. godine preimenovana je u samo 'Marshals'. Za razliku od Yellowstonea, koji se emitirao na mreži Paramount Network, 'Marshals' će biti originalna serija CBS-a i prikazivat će se nedjeljom navečer.

'Marshals' se tako pridružuje nizu budućih spin-offova iz Yellowstone univerzuma, uključujući nadolazeće serije '6666', '1944' i 'The Madison'. Time se nastavlja širenje franšize koja je već iznjedrila tri uspješna prethodnika, serije '1883', 'Lawmen: Bass Reeves' i '1923'. Ovi projekti pokazuju nezaustavljivu popularnost svijeta koji je stvorio Taylor Sheridan

Prema službenom sinopsisu, serija će pratiti Kaycea dok se pridružuje elitnoj jedinici američkih maršala, kombinirajući svoje vještine kauboja i bivšeg američkog marinca kako bi donio pravdu u Montanu. Zajedno sa svojim timom, morat će uskladiti obitelj, dužnost i visoku psihološku cijenu koju nosi služenje kao posljednja linija obrane u regionalnom ratu protiv nasilja. Obožavateljima ovakav razvoj događaja za Kayceov lik nije potpuno neočekivan, s obzirom na događaje iz finala serije Yellowstone.

U posljednjoj epizodi Yellowstonea, koja je emitirana u prosincu 2024. godine, gledatelji su vidjeli kako najmlađi sin spašava ranč Yellowstone prodajom zemlje rezervatu Broken Rock. To je bio posao života za poglavicu Thomasa Rainwatera, kojeg glumi Gil Birmingham, a koji je platio 1,25 američkih dolara po jutru zemlje, istu cijenu koju su Kayceovi preci platili kada su se tamo naselili. Za tu nisku cijenu, Rainwater je pristao na dva Kayceova uvjeta: da njegova obitelj, supruga Monica i sin Tate, ostanu na Istočnom kampu te da se Yellowstone nikada ne razvija niti prodaje.

Luke Grimes bio je prvi potvrđeni član glumačke postave serije 'Marshals'. Kada je vijest o spin-offu objavljena u svibnju 2025. godine, glumac je podijelio objavu Deadlinea na svom Instagramu uz prigodan opis koji je kasnije izbrisan: "Kauboji se ne opraštaju, oni kažu 'vidimo se'". U kolovozu 2025. godine, Variety je izvijestio da su se glumačkoj ekipi pridružili i Gil Birmingham, Mo Brings Plenty te Brecken Merrill, koji će reprizirati svoje uloge iz originalne serije. Među novim licima u seriji naći će se Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means i Brett Cullen.

Produkcija serije započela je u ljeto 2025. godine, a prema najavama iz mreže, imat će sličan vizualni identitet i dojam kao i originalna serija Yellowstone. "Mi ne radimo jeftino", rekla je Reisenbach i dodala: "Imamo budžet za tu seriju koji je u skladu s drugim serijama koje se emitiraju na nacionalnoj televiziji". U prosincu 2025. godine, glumac Tatanka Means potvrdio je putem objave na Instagramu da je snimanje završeno, napisavši: "Snimanje serije 'Y: Marshals' je gotovo". Premijera serije 'Marshals' zakazana je za 1. ožujka 2026. na CBS-u, a u Hrvatskoj se nadamo pratiti je preko platforme Sky Showtime.

