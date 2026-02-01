Veliko slavlje za DiCaprija i Andersona: Politički triler pomeo konkurenciju u Londonu

Politički triler Paula Thomasa Andersona "Jedna bitka za drugom" odnio je glavnu nagradu na večerašnjoj dodjeli 46. nagrada Udruženja londonskih filmskih kritičara. Film u kojem glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio proglašen je filmom godine na svečanosti u londonskom hotelu May Fair, a sam Anderson je odnio pobjedu i u kategorijama redatelja i scenarista godine. Uspjeh filma zaokružio je Sean Penn, koji je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca.

U ostalim glumačkim kategorijama nije nedostajalo uzbuđenja. Jessie Buckley iz filma "Hamnet" proglašena je glumicom godine za svoju izvedbu u šekspirijanskoj drami redateljice Chloé Zhao. Nagradu za najboljeg glavnog glumca osvojio je Timothée Chalamet za ulogu u filmu "Marty Supreme" Josha Safdieja, dok je Amy Madigan nagrađena za najbolju sporednu glumicu zahvaljujući svojoj izvedbi negativke u filmu "Weapons" redatelja Zacha Creggera.

Žanrovski neobičan vampirski film "Sinners" Ryana Cooglera zaslužio je nagradu za tehničko postignuće, koja je pripala skladatelju Ludwigu Göranssonu za glazbu u filmu. U kategorijama posvećenim britanskim i irskim talentima, dvostruku pobjedu odnio je debitant Harry Lighton sa svojom queer bajkerskom dramom "Pillion". Njegov je film proglašen britanskim/irskim filmom godine, a Lighton je ujedno osvojio i nagradu za proboj godine među britanskim i irskim filmašima.

Među ostalim pobjednicima istaknuo se Josh O’Connor, koji je proglašen britanskim/irskim izvođačem godine za svoje zapažene uloge u 2025. godini u filmovima "The Mastermind", "The History of Sound" i "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Mlada zvijezda filma "28 Years Later", Alfie Williams, imenovan je mladim britanskim/irskim izvođačem godine, dok je Robert Aramayo, poznat po ulogama u "I Swear" i "Palestine 36" te nominiran za nagradu BAFTA, osvojio priznanje za proboj godine.

Dodijeljene su i dvije počasne nagrade. Britanska glumica Cynthia Erivo primila je nagradu Derek Malcolm za inovaciju, čime se pridružila prethodnim dobitnicima poput Colmana Dominga i Zoë Saldañe, a priznanje joj je dodijeljeno za impresivnu karijeru koja uključuje uloge u filmovima "Widows", "Harriet", "Bad Times at the El Royale" i nadolazećem "Wicked". Druga počasna nagrada večeri, Dilys Powell za izvrsnost u filmu, uručena je Oscarom nagrađenom redatelju Guillermu del Toru, čiji je posljednji projekt bio nova vizija "Frankensteina".