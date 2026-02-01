Naši Portali
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Novi uspjeh znači i novo slavlje: Evo kada će se održati doček brončanih rukometaša
KRITIČARI ODLUČILI

Veliko slavlje za DiCaprija i Andersona: Politički triler pomeo konkurenciju u Londonu

Autor
Milena Zajović
01.02.2026.
u 20:52

Film "Jedna bitka za drugom" redatelja Paula Thomasa Andersona proglašen je filmom godine na 46. dodjeli nagrada Udruženja londonskih filmskih kritičara. Anderson je također osvojio nagrade za najboljeg redatelja i scenarista, dok je Leonardo DiCaprio nositelj glavne uloge u pobjedničkom filmu.

Politički triler Paula Thomasa Andersona "Jedna bitka za drugom" odnio je glavnu nagradu na večerašnjoj dodjeli 46. nagrada Udruženja londonskih filmskih kritičara. Film u kojem glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio proglašen je filmom godine na svečanosti u londonskom hotelu May Fair, a sam Anderson je odnio pobjedu i u kategorijama redatelja i scenarista godine. Uspjeh filma zaokružio je Sean Penn, koji je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca.

U ostalim glumačkim kategorijama nije nedostajalo uzbuđenja. Jessie Buckley iz filma "Hamnet" proglašena je glumicom godine za svoju izvedbu u šekspirijanskoj drami redateljice Chloé Zhao. Nagradu za najboljeg glavnog glumca osvojio je Timothée Chalamet za ulogu u filmu "Marty Supreme" Josha Safdieja, dok je Amy Madigan nagrađena za najbolju sporednu glumicu zahvaljujući svojoj izvedbi negativke u filmu "Weapons" redatelja Zacha Creggera.

Žanrovski neobičan vampirski film "Sinners" Ryana Cooglera zaslužio je nagradu za tehničko postignuće, koja je pripala skladatelju Ludwigu Göranssonu za glazbu u filmu. U kategorijama posvećenim britanskim i irskim talentima, dvostruku pobjedu odnio je debitant Harry Lighton sa svojom queer bajkerskom dramom "Pillion". Njegov je film proglašen britanskim/irskim filmom godine, a Lighton je ujedno osvojio i nagradu za proboj godine među britanskim i irskim filmašima.

Među ostalim pobjednicima istaknuo se Josh O’Connor, koji je proglašen britanskim/irskim izvođačem godine za svoje zapažene uloge u 2025. godini u filmovima "The Mastermind", "The History of Sound" i "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Mlada zvijezda filma "28 Years Later", Alfie Williams, imenovan je mladim britanskim/irskim izvođačem godine, dok je Robert Aramayo, poznat po ulogama u "I Swear" i "Palestine 36" te nominiran za nagradu BAFTA, osvojio priznanje za proboj godine.

Dodijeljene su i dvije počasne nagrade. Britanska glumica Cynthia Erivo primila je nagradu Derek Malcolm za inovaciju, čime se pridružila prethodnim dobitnicima poput Colmana Dominga i Zoë Saldañe, a priznanje joj je dodijeljeno za impresivnu karijeru koja uključuje uloge u filmovima "Widows", "Harriet", "Bad Times at the El Royale" i nadolazećem "Wicked". Druga počasna nagrada večeri, Dilys Powell za izvrsnost u filmu, uručena je Oscarom nagrađenom redatelju Guillermu del Toru, čiji je posljednji projekt bio nova vizija "Frankensteina".

Ključne riječi
Jedna bitka za drugom Marty Supreme Timothée Chalamet Chloé Zhao najbolji filmovi filmovi nagrade Hamnet Jessie Buckley Sean Penn Leonardo DiCaprio Paul Thomas Anderson

