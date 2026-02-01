Stiže dokumentarac o Noi Kahanu: Netflix prati novu zvijezdu nakon globalnog uspjeha

Film redatelja Nicka Sweeneyja, koji se fokusira na za Grammyja nominiranog kantautora, trebao bi ove godine doći na Netflix, prateći najavu da će njegov najnoviji album, The Great Divide, biti objavljen 24. travnja. Kako doznaje The Hollywood Reporter, dokumentarac prati Kahanov život nakon velikog uspjeha albuma Stick Season iz 2022. godine, koji je dosegao četverostruku platinastu nakladu zahvaljujući singlovima poput "Stick Season", "Northern Attitude" i "Dial Drunk". Film će prikazati glazbenika kako nastupa na rasprodanim turnejama i radi na novoj glazbi, ali i kako se vraća svojim ruralnim korijenima u Vermontu i obitelji dok se nosi s duboko osobnim borbama.

Kahan je nedavno objavio "The Great Divide", prvi singl s nadolazećeg istoimenog albuma, a spot za pjesmu premijerno će biti prikazan tijekom dodjele nagrada Grammy. Noah Kahan dvaput je nominiran za Grammy, uključujući nominaciju za najboljeg novog izvođača na ceremoniji 2024. godine. U ranijem intervjuu za THR, glazbenik je naglasio važnost pravedne naknade za autore pjesama u glazbenoj industriji, ističući: "Moramo osigurati da ljudi koji pišu i stvaraju ovu glazbu budu plaćeni jednako kao i direktori u industriji koji je promoviraju i stavljaju na streaming platforme. Ne bismo imali glazbu bez nevjerojatnih tekstopisaca koji su uglavnom gurnuti u pozadinu i sjenu, ne samo u smislu promocije, već i financijski."

