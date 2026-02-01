Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
UŽIVO
UŽIVO OD 15.15 Hrvatska igra za europsku broncu! Sigurdsson mora donijeti važnu odluku
Cure informacije o dočeku rukometaša. Evo kad bi se trebao održati, sve ovisi o jednom detalju
Iz hrvatskog tabora nisu mogle doći bolje vijesti uoči utakmice: Svi su spremni za Island!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Paralelno s albumom

Stiže dokumentarac o Noi Kahanu: Netflix prati novu zvijezdu nakon globalnog uspjeha

VL
Autor
Večernji list
01.02.2026.
u 12:16

Uzbudljiva godina pjevača Noe Kahana nakon golemog uspjeha njegovog multi-platinastog albuma Stick Season bit će tema nadolazećeg dokumentarnog filma. Film redatelja Nicka Sweeneyja, usredotočen na za Grammyja nominiranog kantautora, premijerno će se prikazati na Netflixu kasnije ove godine

Film redatelja Nicka Sweeneyja, koji se fokusira na za Grammyja nominiranog kantautora, trebao bi ove godine doći na Netflix, prateći najavu da će njegov najnoviji album, The Great Divide, biti objavljen 24. travnja. Kako doznaje The Hollywood Reporter, dokumentarac prati Kahanov život nakon velikog uspjeha albuma Stick Season iz 2022. godine, koji je dosegao četverostruku platinastu nakladu zahvaljujući singlovima poput "Stick Season", "Northern Attitude" i "Dial Drunk". Film će prikazati glazbenika kako nastupa na rasprodanim turnejama i radi na novoj glazbi, ali i kako se vraća svojim ruralnim korijenima u Vermontu i obitelji dok se nosi s duboko osobnim borbama.

Kahan je nedavno objavio "The Great Divide", prvi singl s nadolazećeg istoimenog albuma, a spot za pjesmu premijerno će biti prikazan tijekom dodjele nagrada Grammy. Noah Kahan dvaput je nominiran za Grammy, uključujući nominaciju za najboljeg novog izvođača na ceremoniji 2024. godine. U ranijem intervjuu za THR, glazbenik je naglasio važnost pravedne naknade za autore pjesama u glazbenoj industriji, ističući: "Moramo osigurati da ljudi koji pišu i stvaraju ovu glazbu budu plaćeni jednako kao i direktori u industriji koji je promoviraju i stavljaju na streaming platforme. Ne bismo imali glazbu bez nevjerojatnih tekstopisaca koji su uglavnom gurnuti u pozadinu i sjenu, ne samo u smislu promocije, već i financijski."
 

Ključne riječi
premijera dokumentarni film film netflix Noah Kahan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!