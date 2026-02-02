Ovo su noviteti koje ne smijete propustiti na streaming servisima: Od odvjetnika na optuženičkoj klupi do šahovskog čuda od djeteta

Ako ste mislili da je veljača rezervirana za manje atraktivan sadržaj, takozvani "Dumpuary" u kojem se servisi rješavaju naslova koji nisu prošli rez za blagdansku sezonu, prvi puni tjedan u mjesecu dokazat će vam suprotno jer platforme su odlučile zasukati rukave i ponuditi gledateljima napetu borbu za njihovu pažnju, izbacivši na tržište povratničke sezone velikih hitova, intrigantne nove dokumentarce i akcijom nabijene trilere iz svih krajeva svijeta.

Bilo da ste ljubitelj zamršenih sudskih procesa, špijunskih igara ili istinitih priča o nevjerojatnim ljudskim sudbinama, tjedan pred nama nudi ponešto za svakoga, a glavnu riječ ponovno vodi Netflix sa svojim provjerenim formulama uspjeha.

Apsolutni vrhunac tjedna bez sumnje je povratak jedne od najgledanijih Netflixovih serija, jer stiže nam četvrta sezona pravne drame "The Lincoln Lawyer". Manuel Garcia-Rulfo ponovno ulazi u cipele karizmatičnog odvjetnika Mickeyja Hallera, poznatog po tome što svoj ured vodi sa stražnjeg sjedala luksuznog Lincolna, no ovoga puta karte su dramatično promiješane. Radnja, temeljena na bestseleru Michaela Connellyja "The Law of Innocence", Hallera stavlja u najgoru moguću poziciju - onu u kojoj se i sam nađe na optuženičkoj klupi. Nakon što mu u prtljažniku automobila pronađu tijelo bivšeg klijenta, Mickey mora iskoristiti sve svoje znanje i vještine kako bi dokazao vlastitu nevinost, a pritom se suočava s nemilosrdnim tužiteljem, FBI-em i duhovima vlastite prošlosti.

Za one željne adrenalina izvan sudnice, Netflix je pripremio i nekoliko novih trilera. Iz Njemačke stiže špijunska serija "Unfamiliar" (5. veljače), koja prati dvoje bivših agenata čiji se miran obiteljski život pretvara u kaos kada ih sustigne prošlost. Serija obećava napete potjere automobilima, pucnjave i intrige koje će vas držati prikovanima uz ekran.

S druge strane, iz Španjolske dolazi mračna i sirova akcijska serija "Salvador" (6. veljače). Priča je usredotočena na vozača hitne pomoći čiji se život raspada kada otkrije da mu je kći članica nasilne neonacističke nogometne ultra skupine. Nakon što ona tragično strada, on kreće u bespoštednu potragu za odgovorima i osvetom, zaranjajući duboko u podzemlje radikalnog navijačkog svijeta.

No, tjedan na Netflixu nije rezerviran samo za fikciju i nasilje. Ljubitelji dokumentarnih filmova s nestrpljenjem iščekuju "Queen of Chess", priču o mađarskom šahovskom čudu od djeteta, Judit Polgár, koja na Netflix stiže 6. veljače. Film prati njezin nevjerojatan put od dvanaestogodišnje djevojčice koja je krenula u osvajanje dominantno muškog svijeta šaha do statusa jedne od najvećih igračica svih vremena. Mnogi ovaj dokumentarac već nazivaju "stvarnom verzijom Daminog gambita".

Za nešto lakšu zabavu, tu je valentinovsko izdanje bizarnog kulinarskog showa "Is It Cake? Valentines" (4. veljače), dok će ljubitelji mračnog humora napokon doći na svoje jer na platformu stiže svih pet sezona kultne serije "Search Party" s Alijom Shawkat u glavnoj ulozi.

Dok Netflix dominira brojem novih naslova, ni ostali streaming divovi ne miruju. HBO Max donosi novu, pomalo bizarnu "late-night" seriju "Neighbors" (13. veljače) u produkciji slavne kuće A24 i redatelja Josha Safdieja ("Uncut Gems"), koja se na dramatičan, ali i apsurdan način bavi stvarnim sukobima susjeda diljem Amerike.

U međuvremenu, na Disney+ stiže prošlogodišnji veliki kino hit "Kingdom of the Planet of the Apes", epska priča o mladom čimpanzi Noi koji se bori protiv tiranina u svijetu u kojem su majmuni dominantna vrsta. Ovo je idealna prilika za sve koji su propustili pogledati ovaj vizualni spektakl u kinima.

Svoju ponudu krimi-drama pojačava i Amazon Prime Video, koji 11. veljače publici donosi drugu sezonu serije "Cross". Aldis Hodge se vraća u ulogu genijalnog detektiva Alexa Crossa, lika stvorenog u mašti pisca Jamesa Pattersona. U novim nastavcima, Cross se udružuje s agenticom FBI-a kako bi riješio misteriozno ubojstvo milijardera koje ih vodi na trag opasnog osvetnika.



Sve u svemu, pred nama je tjedan koji dokazuje da je borba za gledatelje žešća no ikad, a ponuda sadržaja bogatija i raznovrsnija, nudeći bijeg od stvarnosti za baš svaki ukus.