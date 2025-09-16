VIDEO Pogledajte spektakularnu snimku oratorija 'Anno Domini 925. Kralj Tomislav'

Prisutni na Trgu kralja Tomislava nisu mogli prestati pljeskati od oduševljenja. Glazbena poslastica zbog koje se morala proširivati pozornica neke je dirnula do suza, a nije ravnodušan ostao niti Matej Meštrović, autor spektakularnog oratorija koji je nastao u njegovoj glavi, a posvetio ga je prvom hrvatskom kralju. Priča koju je Meštrović ispričao kroz glazbu u oratoriju „Anno Domini 925. Kralj Tomislav“ naslanja se na prvi igrano-dokumentarni film o kralju Tomislavu u produkciji Večernjeg lista, a bio je dostojanstven završetak i finale već nadaleko poznate manifestacije Zagreb Classic. Oratorij je sada prijavljen i na američki Global Music Awards, a čitatelji Večernjeg lista imaju priliku prvi poslušati kako to zvuči u digitalnoj verziji, s najsitnijim detaljima koji prate svakog izvođača.

Meštrović je na pozornici Zagreb Classica okupio više od 250 izvođača te ujedinio snage orkestra i zbora Opere HNK Zagreb i gostujućih zborova iz Sjedinjenih Američkih Država, a pod dirigentskom palicom Jonathana Griffitha. Nisu to bili samo zvukovi – to je bio pravi povijesni trenutak, kada je glazba oživjela 1100. godina od krunidbe prvog hrvatskog kralja Tomislava.

U izvedbi su korišteni i stihovi o prvom kralju, koje je osmislio glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i redatelj filma, a koje izgovara legendarni glumac Dragan Despot. Publiku je posebno impresionirala izvedba američkog zbora na hrvatskom jeziku.

Ovaj oratorij nije samo glazbeni događaj – to je bio trenutak u kojem su se susreli prošlost, sadašnjost i budućnost, i to na spektakularan način. Zagreb je bio centar kulturnog svijeta, a „Anno Domini 925. Kralj Tomislav“ ne samo dokaz autorove stvaralačke moći, već i nezaboravni trenutak koji je pokazao moć glazbe da poveže ljude i oživi hrvatsku povijest.