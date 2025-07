FOTO/VIDEO Izvedbom s 250 umjetnika oživjeli smo kralja Tomislava i cijelo njegovo doba

Dok se na grad Zagreb polako spuštala noć, tramvaji su vozili svojim trasama, a slučajni prolaznici pratili svoj put, na Trgu kralja Tomislava skupljalo se mnoštvo koje je itekako dobro znalo zašto je tu došlo. Ondje se, naime, spremalo zatvaranje festivala Zagreb Classic koje je ove godine obilježila spektakularna i moćna izvedba oratorija "Anno Domini 925. Kralj Tomislav", djela koje spaja sakralne i svjetovne aspekte Tomislavova života s liturgijskim tekstovima na latinskom poput "Pater Noster", "Dies Irae", "Te Deum" i "Gloria" te s originalnim dijelovima na hrvatskom jeziku, ali i s naratorskim dijelovima čiji je autor Večernjakov glavni urednik Dražen Klarić.

Upravo te monologe na pozornici je izveo naš poznati glumac Dragan Despot, koji nas je još jednom, nakon naratorske uloge u filmu "Kralj Tomislav", ovoga puta u glazbenom izdanju, proveo kroz vrijeme kada su se zemlje dijelile mačem, granice crtale ratom, a sudbine naroda krojile u sjenama prijestolja, dok je autor melodije i libreta oratorija naš pijanist, libretist i skladatelj Matej Meštrović, čovjek koji je ponovno - nakon nedavno dobivene nagrade za album godine u kategoriji klasične glazbe na svjetskoj razini - pokazao kako je zaista meštar svog zanata.

FOTO Zagreb Classic završio praizvedbom "Kralja Tomislava"

Gromoglasan pljesak

Uz Mateja Meštrovića na klaviru i spomenutog naratora Dragana Despota, na samo za njih proširenoj pozornici ispred prepunog Tomislavca nastupali su i Zbor i Orkestar Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Zbor Distinguished Concerts International New York te Capriccio zbor iz Njemačke, a ovu ogromnu glazbenu mašineriju, koja broji više od 230 umjetnika, vješto je predvodio Amerikanac Jonathan Griffith, dirigent koji je više od pet stotina puta nastupio u Carnegie Hallu.

– Zbor Jonathana Griffitha djeluje u Carnegie Hallu, u kojem godišnje održe oko petnaest koncerata pa itekako dobro znaju svoj posao, a ne treba ni spominjati koliko je zahtjevna bila sezona zagrebačkog HNK. O njihovu je iskustvu jednostavno nepotrebno govoriti - rekao je Matej Meštrović koji je nakon praizvedbe ovog monumentalnog oratorija s maestrom Griffithom doslovce skakao po pozornici od sreće i ponosa, a za to je itekako bilo i razloga. Naime, iako su pripreme za spektakularnu izvedbu trajale gotovo godinu dana, probe kompletnog ansambla održavale su se tek posljednjih nekoliko dana u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a valja reći i kako su američki umjetnici stihove na hrvatskom jeziku naučili potpuno samostalno. Jednako tako, valja ih pohvaliti i pozdraviti s velikim poštovanjem jer to su učinili zaista sjajno, što je zagrebačka publika prepoznala te ih nagradila gromoglasnim pljeskom, koji se nekoliko minuta orio srcem glavnog grada.

– Pjevači iz SAD-a pojedinci su koji dolaze iz raznih dijelova zemlje pa su sami učili svoje tekstove i dionice, a prvi put smo kompletnu izvedbu, sa svim instrumentima i pjevačima, čuli prije nekoliko dana, na prvoj probi u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Također, valja reći kako smo intenzivno radili na izgovoru riječi kako bismo zvučali što je hrvatskije moguće, no hrvatski je jezik dosta pjevan pa nije bilo prevelikih problema. Mislim da se ovaj događaj zapravo može usporediti s rođenjem novog života. Probe koje smo posljednjih nekoliko dana održavali u Lisinskom označile su proces rođenja, dok je izvedba uživo bila stvarno rođenje – rekao je maestro Jonathan Griffith, koji smatra kako su slušatelji, pa čak i oni koji nužno ne govore hrvatski jezik, mogli osjetiti veličinu ovog monumentalnog djela, a koje su dodatno upotpunili prizori iz Večernjakova dokumentarca "Kralj Tomislav", čiju smo premijeru gledali ove godine u travnju.

Osim zagrebačke publike, koja je praizvedbu oratorija "Anno Domini 925. Kralj Tomislav" imala prilike čuti uživo, ovu su izvedbu putem prijenosa uživo pratili i brojni slušatelji diljem svijeta.

- Američka produkcijska kompanija Distinguished Concerts International danas je na svoju mailing listu poslala informaciju o našem koncertu. Ondje je preko trideset tisuća adresa, čitava Amerika, Njemačka... Ljubitelji glazbe iz cijelog svijeta pratit će live stream naše praizvedbe - otkrio nam je neposredno prije izvedbe Matej Meštrović kojega smo upitali i odakle dolazi inspiracija za najkompleksnije djelo u njegovoj karijeri, kako je i sam nazvao ovaj oratorij.

Mudra povijesna ličnost

- Inspiracija ne dolazi gledajući Netflixove serije na kauču, ja radim 14-15 sati svaki dan. Ponajprije valja znati kako od 1. kolovoza 2024. živim, spavam i razgovaram isključivo s kraljem Tomislavom. Šalim se, naravno, no gotovo da i jest tako. Radeći na filmu "Kralj Tomislav" uspio sam itekako duboko ući u materiju, činjenice i, s druge strane, sve one priče koje postoje o Tomislavu, a možda nisu činjenično zapisane ili pak ne postoje kao povijesni dokumenti. Tek nakon rada na filmu usudio sam se samostalno napisati libreto za "Anno Domini 925. Kralj Tomislav" jer Tomislav nije samo legenda, on je prije svega bio jako mudra povijesna ličnost, a mi smo ga predstavili na jedan veličanstven način i vjerujem da je publika, kao i online svijet, s koncerta otišla punog srca - rekao je Meštrović.

Naš nagrađivani skladatelj također je napomenuo kako je ovakva izvedba nešto što se događa samo jednom u životu te smatra kako je "Anno Domini 925. Kralj Tomislav" upravo savršen način za obilježavanje velike 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva i krunidbe prvog kralja u Hrvata.

– Uvjeren sam da ovaj oratorij Hrvatima pruža dubok osjećaj ponosa jer smo čak prije 1100 godina imali svog kralja, što je, primjerice, maestru Griffithu bilo nepojmljivo. Ovo je djelo zaista velebno, ponajprije zbog toga što se radi o oratoriju te smatram kako smo jučerašnjom praizvedbom na određeni način ponovno oživjeli kralja Tomislava i cijelo njegovo doba, a vjerujem da će "Anno Domini 925. Kralj Tomislav" to nastaviti činiti i kasnije jer smo ovim putem hrvatskom narodu dali još jedan veliki doprinos – zaključuje Matej Meštrović.