Uspavana Ilica dobila je novu kulturnu i izložbenu točku – MUO Galeriju

U svakom zlu i neko dobro pa iako je priličan broj zagrebačkih muzeja i galerija zatvoren zbog obnove od potresa, što je sudbina i MUO, dobro je da su svi našli način da nastave svoju izlagačku djelatnost, bilo gostovanjem u drugim prostorima i ustanovama, i kod nas i u inozemstvu, bilo otvaranjem novih izložbenih prostora.

Upravo to – nov produženi izlagački prostor – priča je novootvorene MUO Galerije u Ilici 163 a, podno Črnomerca, kojom je MUO dobio od Grada ne samo svoj prostor za izlagačke aktivnosti i predavanja, već se nova MUO Galerija pridružila susjedima Galeriji VN, Laubi i Galeriji Spot, u kulturnom buđenju tog pomalo uspavanog dijela grada.

MUO Galerija otvorena je izložbom "Muzej u malom", na kojoj je, u skladu s veličinom njezina prostora, predstavljen po jedan ili dva reprezentativna predmeta iz 16 od 22 zbirke budućeg stalnog postava MUO, a koji predstavljaju jedan veliki muzej u malom. Periodika ljetnog izlaganja u novom galerijskom prostoru bit će, doznajemo, vrlo dinamična pa u Ilici od sada imamo novu točku čestih ljetnih kulturnih večernjih druženja.

– Kao rođeni Črnomerčanin posebno sam sretan što je MUO došao na Črnomerec, da oplemenimo kulturni i društveni život ovog dijela grada. MUO je zagrebački biser, nacionalno blago, ima i europski štih, a sve to donosimo i želimo donijeti u ovu lijepu i atraktivnu galeriju. Ovdje ćemo izvan užeg gradskog centra do završetka obnove naše matične zgrade, u jednoj manjoj mjeri predstavljati svoje programe i fundus. Bit će vrlo dinamično pa do kraja godine pripremamo najmanje šest izložbi, a prostor će funkcionirati i kao mjesto susreta, organizirat ćemo razne radionice i predavanja, dakle, praktički dva puta tjedno nešto će se događati – kazao je na otvorenju MUO Galerije Sanjin Mihelić, ravnatelj MUO.

Voditelj MUO Galerije je kustos Mate Marić, a aktualna izložba "Muzej u malom" rezultat je suradnje čitavog kustoskog kolektiva MUO na način da je svatko izabrao po jedan predmet koji predstavlja neku zbirku – od Krista iz prizora Preobraženja Ivana Komersteinera iz 1688., francuskog sata s prikazom božice sreće iz 1890. do poznate fotografije Karla Draškovića "Skok grofa Stjepana Erdodyja" iz 1895., koji predstavlja zbirku fotografije. Među izlošcima je i vrijedna violina Franje Šnajdera iz 1960., divan "Klečeći ženski akt" Egona Schielea iz 1920., koji će iduće godine biti predstavljen i na zasebnoj izložbi posvećenoj tom slavnom austrijskom umjetniku, a Zbirku slikarstva simbolično predstavlja portret "Fausta" Izidora Kršnjavog kao simbol početaka samog muzeja čiji je Kršnjavi bio utemeljitelj.

Zbirku grafičkog dizajna predstavlja zagrebačka urbana priča – omot Azrinih "Filigranskih pločnika" iz 1982., a tu su i u kolektivnom sjećanju zauvijek ugravirane borosane, radnička obuća koja doživljava revival u modnom smislu, i bijele šalice s plavom crtom iz Servisa Arena – simbol bivše države koji i danas mnogi od nas imaju barem po koju u svojim kuhinjama. MUO Galerija otvorena je od utorka do petka od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 14 sati i ulaz je slobodan.

Obnova pak centralne zgrade MUO, koji ove godine ujedno slavi i svoj 145. rođendan, jedan je od najzahtjevnijih i financijski najizdašnijih projekata u kulturi Grada Zagreba i cijele Hrvatske. U svojoj ukupnosti, uključujući fazu konstrukcijske obnove koja je financirana iz Fonda solidarnosti te ove završne faze Cjelovite i energetske obnove i opremanja zgrade MUO, koja se primarno financira iz Mehanizma za otpornost i oporavak, čemu treba pridodati i sredstva iz državnog proračuna te sredstva iz proračuna Grada Zagreba, obnova će u konačnici stajati približno 56 milijuna eura. Kako nam je svojedobno rekao ravnatelj Mihelić, konstrukcijska obnova zgrade odlično je odrađena, a početkom 2025. ušli su u izvedbenu fazu građevinskih radova na cjelovitoj i energetskoj obnovi, što su dužni dovršiti do sredine sljedeće godine. Nakon toga slijedi opremanje i postupni povratak, koji u principu očekuju tijekom 2027., kada bi već trebali i otvoriti svoja vrata prvim posjetiteljima. Hoće li to biti sasvim ili za početak tek djelomično, ostaje još definirati tijekom radova.