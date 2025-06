ArtBeat je platforma za učenje o umjetnosti, povezivanje i kupnju umjetnina

Ako još niste čuli za ArtBeat, novu platformu koja potiče i promovira rad likovnih umjetnika, sada je pravo vrijeme za to. Naime, ovu inicijativu pokrenula je mlada Hana Ibrahimpašić, 23-godišnja studentica ekonomskog menadžmenta u Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta (ZŠEM), a danas će u Oris Kući arhitekture otvoriti svoju prvu izložbu pod simboličnim nazivom "Uvertira", koja će predstaviti prvu generaciju ArtBeata.

Sedmero mladih umjetnica i umjetnika – Mia Markušić, Carolina Barbarić, Fran Ferković, Jessica Gobert, Matej Vuković, Dante Luka Žanetić i Zvonimir Haramija – nositelji su "Uvertire", izložbe koja ne samo da predstavlja mlade likovne talente te pruža mogućnost kupnje njihovih djela, već označava i novi korak platforme ArtBeata, otvaranje web-shopa gdje će radovi također biti dostupni za kupnju. No ArtBeat nije samo mjesto povezivanja umjetnika i publike nego i platforma koja pruža informacije o samoj umjetnosti i raznim izložbama diljem grada, a kako je sve počelo, otkrila nam je osnivačica projekta Hana Ibrahimpašić.

– Artbeat je u početku bio moj mali projekt. Prije gotovo dvije godine počela sam objavljivati zanimljive izložbe, kao i vodiče za umjetnička događanja, a kasnije sam ideju proširila editorijalima u obliku mini intervjua s umjetnicima. Najveći cilj zapravo je bio približiti umjetnost onima koji je inače ne prate, no u razgovoru s umjetnicima shvatila sam da postoji rupa u tržištu, ponajviše po pitanju promocije, točnije da ne postoji jedno mjesto na kojemu možeš naučiti i istražiti nešto o umjetnosti kao takvoj, a naposljetku i kupiti umjetnine, pa je tako cilj ArtBeata postao demokratizacija umjetnosti i poticanje dijaloga – otkriva nam Hana, koja trenutačno radi u investicijskom bankarstvu.

Ipak, čini se kako ArtBeat, u početku hobi koji je naposljetku spojio njezinu ljubav prema umjetnosti s ekonomijom, svakim danom prerasta u nešto više. Kratkim opisima izložbi, mjesečnim vodičima kroz likovni dio zagrebačke kulturne scene i jednostavnošću pristupa ArtBeat pokazuje svoju predanost i želju za doticanjem publike, a cijela platforma zapravo je buknula prije pola godine, kada je ArtBeat počeo objavljivati kratke videozapise s izložbi koje svojom kamerom bilježi studentica Loredana Muravec Dević, međutim tu je i fotograf Ivan Violić, dok Jelka Margita Bogdanić i Hana Matić iz Skupa studija vode društvene mreže ArtBeata.

– Još uvijek mi je teško pojmiti da je Artbeat toliko prepoznat, barem u umjetničkim krugovima, pa mi je pozitivno iznenađujuće kad netko spomene moju platformu, no sretna sam što umjetnicima mogu omogućiti prostor u kojem su njihova djela stalno vidljiva. Galerije imaju izložbe koje traju određeno vrijeme, no nakon toga djela su daleko od očiju javnosti, a smatram kako je, zbog umjetnika i zbog publike, iznimno važno umjetničke radove učiniti stalno dostupnima i kontinuirano ih promovirati kao i same autore – kaže Hana Ibrahimpašić, kojoj je u organizaciji izložbe "Uvertira" pomogla kustosica i povjesničarka umjetnosti Anita Ruso Brečić.

– ArtBeat nije samo platforma koja povezuje. Riječ je prije svega o inicijativi koja želi izgraditi zajednicu u kojoj se umjetnost doživljava kao središte, odnosno srce te zajednice. U njoj se povezuju svi oni akteri koji sudjeluju u stvaranju umjetnosti, kao i oni koji je valoriziraju, pa sve do onih čija je recepcija ključna za povećanje vidljivosti i dostupnosti suvremene umjetnosti široj publici. ArtBeat djeluje u službi kulture na inkluzivan, pristupačan i profesionalan način u kojem se proces prodaje i kupnje umjetnina ne mistificira, već je jednostavan i transparentan, što odgovara svim sudionicima procesa – kaže Anita Ruso Brečić.

A valja spomenuti i činjenicu da se svi umjetnici koji žele ostaviti trag u ArtBeat zajednici za to mogu prijaviti putem ArtBeatova weba jer nakon prve generacije, čiju izložbu u Orisu možete pogledati do 7. lipnja, u budućnosti nas očekuje i neka nova umjetnička postava te njihova skupna izložba, kaže Hana Ibrahimpašić.

– Krenuli smo polako, ali sigurno, a svakom se umjetniku nastojim jednako posvetiti. Kako bi, međutim, publika bolje upoznala umjetnike koje predstavljamo na našoj prvoj izložbi, snimili smo intervju sa svakim od njih, a na našoj web-stranici također možete pronaći kratke opise svakog umjetnika te možete kupiti njihove radove, a planiramo i organiziranje pojedinačnih, grupnih ili pop up izložbi umjetnika koji su dio ArtBeata te, naravno, širenje platforme i same zajednice.

Pa ako još nemate planova za nadolazeće tople dane, bacite pogled na ArtBeatovu web-stranicu i društvene mreže, gdje ćete pronaći more zanimljivih umjetničkih događanja, ili pak zavirite u Oris Kuću arhitekture. Sedmero mladih talenata sigurno vas neće ostaviti ravnodušnima, a tko zna, možda kući ponesete i koju sliku.