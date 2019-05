'Umjetnici i publika saživjeli su se s krovom MSU-a'

Koliko su se koncerti u sklopu Ljeta u MSU-u saživjeli s MSU-om?

Ove je već šesta sezona Ljeta u MSU-u. Multimedijski koncept – prve tri godine tri u jedan: izložba, film i koncert, a posljednje dvije godine ide pet u jedan, jer smo dodali i književnu tribinu te performanse – prihvatili su sjajno i publika i kritika. Iznad očekivanja. Mislim da smo uspjeli naći mjeru u konceptu, posebno s naglaskom na ključni lajtmotiv – multimedijalnost koja je jedna od temeljnih odrednica MSU-a. Ljestvica je vrlo visoko i biram kao autor projekta isključivo sastave koji imaju snažan autorski pečat i visoke umjetničke domete. Prostor MSU-a očigledno inspirira umjetnike tako da su mnogi od njih održali ondje neke od nezaboravnih i najboljih koncerata u karijeri.

Je li bilo ikakvog nerazumijevanja, premda je rock-glazba odavno u sličnim prestižnim svjetskim institucijama?

U početku je svima to bilo malo čudno. Kao, jao, svirka na krovu muzeja... No, vrlo brzo su svi: i kritika i mediji, a što je najvažnije i publika objeručke prihvatili program i koncept Ljeta u MSU-u. Ove godine želimo još više vrednovati odlične prostore i arhitektonsko rješenje Igora Franića tako da ćemo pojačati broj koncerata na platou kod tobogana koji navečer, onako posebno osvijetljen, izgleda, kažu mnogi, kao neki “space clubbing” prostor u Londonu ili New Yorku, a tehnički istražujemo da barem jedan možda i dva koncerta produciramo u fantastičnom prostoru garaže MSU-a.

Koji su koncerti ove godine najatraktivniji, a koji su od pratećih programa vaši favoriti?

Ovogodišnji “line-up” brojni predstavnici struke smatraju najjačim dosad. I doista, u šest termina od 8. lipnja do 13. srpnja, u tih šest subota, sva odabrana imena jamče vrhunski događaj. Evo, prosudite i sami: Laibach s pratećom izložbom, filmom i predavanjem, Letu štuke, Kries, Borghesia, The Strange, TRAM 11. Tu su još i kultni Indoš iz Kugla glumišta s novim performansom, provokativna Riječanka Tajči Čekada, odlična izložba Mirjane Vodopije, set glazbenih dokumentarnih filmova te književna čitanja uživo poput nekadašnjeg nezaboravnog FAK-a.

