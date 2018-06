Novu pjesmu Kojoti posvećuju počupanim magnolijama u Zagrebu

Uoči koncerta u sklopu programa 'Ljeto u MSU!' gdje će Kojoti nastupiti ove subote, 9. lipnja, taj punokrvni rock bend isporučuje nam i četvrti singl naslovljen 'Evolucija ide u pogrešnom smjeru'.

Tim potezom, koji uključuje i singlove 'Mi ne pripadamo tu', 'Nova riječ' i 'Ljubav u kvaru', Kojoti definitivno stavljaju finalanu točku na priču o uspješnim povratničkim koncertima i najavljuju izlazak novog studijskog albuma koji će biti objavljen do kraja ove godine.

Singl 'Evolucija ide u pogrešnom smjeru' posvećen je svim počupanim magnolijama Grada Zagreba, ali i ''svim počupanim i potrganim magnolijama cijeloga svijeta'''!, kaže bend.

Ovaj bend, ljubiteljima rocka prepoznatljiv po čvrstim gitarskim rifovima je od svog povratka na scenu u veljači 2017. godine do danas odsvirao velik broj koncerata diljem Hrvatske i regije, objavio luksuzni box set 'Dragocjeno Raskošno Blistavo' koji objedinje sva tri do sad objavljena albuma 'Kojoti', 'Halucinacija' i 'Sex Discko Kung Fu', te je do sada sveukupno snimio 6 novih čvrstih pjesama od kojih će tri premijerno biti izvedene live upravo na krovu MSU-a 9.6..

Kao i kada je riječi o prethodnim gore spomenutim, novim pjesmama, Kojoti su i ovoga puta potegnuli do Kastva u studio Mateja Zeca. Te su uz single 'Evoluciju…' tamo snimili još dvije pjesme, a u jednoj od njih gostuje im kolega Kandžija koji je i sam upravo izbacio novi solo album 'Beton' i koji će Kojotima biti specijalni gost na koncertu u MSU. Ulaznice za koncert Kojoti – Ljeto u MSU! Mogu se po cijeni od 85 kn nabaviti u sustavu Eventim.

Singl 'Evolucija ide u pogrešnom smjeru' dobio je i animirani video spot kojeg potpisuje sve traženiji redatelj glazbenih video spotova Dalibor Barić.

Priču o novom singlu Kojota zaokružit će u petak 8.6. u 13 h u Dancing Bear shopu gdje će se održati proomocija LP-ja uz druženje s bendom koji će fanovima potpisivati ploču i odsvirati novi singlove.