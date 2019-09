U novoj sezoni čekaju nas "Gruntovčani" i "Bilježnica Robija K."

Nakon iznimno uspješne prethodne sezone tijekom koje je predstave u Satiričkom kazalištu Kerempuh gledalo više od 88 tisuća posjetitelja, iz Kerempuha najavili su novu kazališnu sezonu u kojoj će se predstaviti s četiri premijere.

- Ovim se programom nadamo opravdati moto našeg kazališta, koji glasi: "Kerempuh – kazalište za svačiji ukus" - rekao je na današnjoj press konferenciji ravnatelj Roman Šuković-Stipanović.

Prva premijera koja će otvoriti novu sezonu 20. listopada je drama francuske autorice Coline Serreau "Doma je najbolje" u režiji Renea Medvešeka.

- Zanimljivo je da je ovaj komad već igrao u Zagrebu prije 20 godina, a u njemu sam i ja imao ulogu. Radi se o vrlo duhovitoj i angažiranoj francuskoj komediji autorice koja je hrvatskoj publici možda najpoznatija po filmu "Tri muškarca i beba" - kazao je redatelj predstave Rene Medvešek i nadodao da je tekst, otkad je napisan, podlegao mijenama vremena i određene reference na društvene i političke okolnosti možda u današnjem kontekstu ne bi bile relevantne. Zbog toga su kontaktirali samu autoricu Serreau, od koje su dobili suvremenu, prilagođenu verziju teksta u koju, kaže, nisu zadirali, već je igraju u originalu.

Glavnu ulogu tumači Nina Erak-Svrtan, njezina supruga gost iz ZKM-a Sreten Mokrović, a glume i Elizabeta Kukić, Josip Brakus, Damir Poljičak, Luka Petrušić, Mia Anočić-Valentić, Mirela Videk Hranjec, Matija Šakoronja te Karlo Mlinar.

Iduću premijeru po rasporedu na scenu će postaviti mlada redateljica Marina Pejnović koja se iskazala ovog ljeta na Dubrovačkim ljetnim igrama režirajući predstavu "Geranium" vrsnim redateljskim intervencijama u tekst. U sklopu Kerempuhove inicijative - angažmana i afirmacije mlađe generacije redatelja - Pejnović će adaptirati kultnu "Bilježnicu Robija K.", popularnu kolumnu koju je u Feral Tribuneu pisao Viktor Ivančić.

Pejnović se zahvalila Kerempuhu na prilici te dodala kako su od obilja materijala objavljenog u kolumnama, odlučili u fokus staviti život obitelji Robija K., dok je dramaturginja Dina Vukelić istaknula i kako će feljtonističku formu biti vrlo izazovno i zanimljivo prebaciti u kazališni medij.

U predstavi će Robija K. utjeloviti Josip Brakus, mamu Linda Begonja, tatu Filip Detelić, sestru će igrati Ana Maras Harmander, a djeda Željko Königsnecht.

U 2020. godinu Kerempuh će ući s premijerom "Pukovnika ptice" nastale prema tekstu njihovog dugogodišnjeg suradnika, poznatog bugarskog pisca Hriste Bojčeva koju će režirati Vinko Brešan. U Kerempuhu su postavljene dvije njegove veoma uspješne predstave, "Bolnica na kraju grada" i "'Ko živ, 'ko mrtav". Ovaj se komad kritički bavi problemom odnosa Europe i Balkana, kroz perspektivu pacijenata mentalne institucije koja vođena samoprozvanim pukovnikom uspostavlja vojnu jedinicu. U "Pukovniku ptici" igraju Borko Perić, Goran Grgić, Nikša Butijer, Vedran Mlikota, Marko Makovičić, Vilim Matula i Linda Begonja.

- Hristo Bojčev se proslavio upravo tekstom "Pukovnik ptica", satiričnim, socijalno osviještenim a opet poetičnim i metaforičnim tekstom, koji će našoj publici biti zanimljiv zbog toga što je vrlo blizak našem senzibilitetu - izjavila je dramatugrinja Dora Delbianco te istaknula kako će ova predstava biti interesantan spoj Brešana i Bojčeva.

U ožujku iduće godine na red dolazi dugoočekivana kazališna adaptacija omiljene hrvatske TV serije "Gruntovčani" koju će režirati i u njoj glumiti Boris Svrtan. Svrtan je napomenuo kako ovo nije prva adaptacija "Gruntovčana" te da je predstava u kojoj su igrali glumci iz originalne serije sedamdesetak puta igrala 1978. godine pod nazivom "Vikend u Gruntovcu". Upravo je taj dramski tekst poslužio kao predložak za nove "Gruntovčane" u kojima će naslovne uloge Dudeka i Regice tumačiti Matija Šakoronja i Mirela Videk Hranjec, a u predstavi će igrati gotovo cijeli ansambl kazališta Kerempuh.

- Predstavom postavljamo pitanje u kakvoj to zemlji živimo ako je u njoj najpošteniji čovjek najveća budala i je li nam za to zaista netko drugi kriv ili smo ipak sami to iznjedrili - rekao je Boris Svrtan.

Kerempuh će sezonu tradicionalno završiti 44. po redu Danima satire Fadila Hadžića, koje će 2. lipnja 2020. otvoriti upravo jedna od premijernih predstava Kerempuha, a izbornica će ponovno biti Željka Turčinović.