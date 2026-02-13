Naši Portali
velika europska koprodukcija

Verdijeva 'Aida', tragična ljubavna priča princeze i vojskovođe na daskama HNK Zagreb

13.02.2026.
u 12:36

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 27. veljače predstavlja novu, raskošnu produkciju Verdijeve Aide, koprodukcije s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem Csokonai iz Debrecena. Sve izvedbe u ovoj sezoni rasprodane tjednima prije premijere, ali snimka gala izvedbe sa Stefanom La Collom bit će dostupna od travnja na europskoj platformi OperaVision

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 27. veljače predstavlja novu, raskošnu produkciju Verdijeve Aide, jednog od najvažnijih naslova svjetske operne literature, i to u sklopu velike europske koprodukcije s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem Csokonai iz Debrecena. Zagrebačka premijera ujedno je i prva u nizu, nakon čega slijede talijanska i mađarska.

Riječ je o iznimno zahtjevnoj i reprezentativnoj produkciji koja u Zagrebu okuplja najbolje domaće operne snage, soliste, zbor i orkestar Opere HNK-a u Zagrebu, uz gostovanja zvijezda svjetskih opernih pozornica. Upravo taj spoj snažnoga domaćeg ansambla i međunarodno afirmiranih umjetnika daje ovoj Aidi posebnu umjetničku težinu i međunarodni karakter.

Monumentalnu operu, koja spaja intimnu ljudsku dramu s veličanstvenim scenskim spektaklom, režira ugledni argentinski redatelj Mario Pontiggia, poznat po klasičnom, promišljenom pristupu i preciznoj dramaturškoj interpretaciji, dok će operom ravnati Pier Giorgio Morandi, šef dirigent Opere HNK-a u Zagrebu. Publika je već bila u prigodi upoznati se s ovim autorskim timom u iznimno uspješnoj produkciji La Bohème u svibnju 2024. godine.

Smještena u mitski i povijesni prostor starog Egipta, Aida je praizvedena 1871. godine u Kairu, a i danas ostaje jedno od najimpresivnijih Verdijevih djela. Iza monumentalnih zborskih prizora i raskošne glazbe otkriva se duboko intimna priča o ljubavi, dužnosti, žrtvi i identitetu, koju Verdi oblikuje s iznimnom emocionalnom snagom.

U središtu radnje nalazi se tragična ljubavna priča između etiopske princeze Aide i egipatskog vojskovođe Radamesa. Ulogu Aide tumače Kristina Kolar i Julija Vasiljeva, Radamesa Stefano La Colla, Tomislav Mužek, Stjepan Franetović te Damir Klačar (studijski), dok se u ulozi Amneris izmjenjuju Sofija Petrović i Emilia Rukavina. Egipatskoga kralja pjevaju Mate Akrap i Toni Nežić, Ramfisa Luciano Batinić i Ivica Čikeš, a Amonasra Ljubomir Puškarić i Badral Chuluunbaatar. U ostalim ulogama nastupaju Ivo Gamulin, Lovre Gujinović i Josip Švagelj kao Glasnici te Josipa Lončar i Hana Ilčić kao Svećenice. Uz Orkestar i Zbor Opere, sudjeluje i ansambl Baleta HNK u Zagrebu.

Foto: HNK Zagreb

Iznimno zanimanje publike potvrđuje i činjenica da su sve izvedbe Aide u ovoj sezoni rasprodane tjednima prije premijere, što još jednom potvrđuje koliko hrvatska publika prepoznaje velike klasične naslove opernog repertoara.

Posebno se ističe gala izvedba 5. ožujka, u kojoj u ulozi Radamesa nastupa Stefano La Colla, jedan od vodećih talijanskih tenora današnjice, redoviti gost najprestižnijih svjetskih opernih kuća, među kojima su Teatro alla Scala u Milanu, Wiener Staatsoper, Royal Opera House Covent Garden u Londonu, Bavarska državna opera u Münchenu, Deutsche Oper Berlin, Opera Chicago i Sydney Opera House.

Za sve one koji Aidu neće imati priliku pogledati u ovom izvedbenom bloku, snimka gala izvedbe sa Stefanom La Collom bit će dostupna od travnja na europskoj platformi OperaVision, čime će ova zagrebačka produkcija dosegnuti i široku međunarodnu publiku. 

Govoreći o novoj produkciji, ravnateljica Opere HNK-a u Zagrebu Željka Barišić Pulig ističe kako je Aida jedan od trijumfalnih naslova opernog repertoara, djelo koje publika iznova traži i voli, ali koje ujedno postavlja najviše umjetničke i izvedbene standarde, te naglašava: “Ova produkcija potvrđuje snagu zagrebačke Opere, njezinu sposobnost ravnopravnog sudjelovanja u velikim europskim koprodukcijama te važnost njegovanja klasičnih naslova kroz suvremeno promišljene, ali umjetnički vjerne interpretacije.”

Nova Aida HNK-a u Zagrebu donosi Verdijevo remek-djelo u punom sjaju, kao veliki europski projekt, snažan umjetnički događaj i operni spektakl naglašavajući visoku međunarodnu poziciju zagrebačke Opere.

