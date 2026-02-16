Péter Sárik Trio i Budapest Strings u uzbudljivom spoju jazza i klasike

Hrvatsko društvo skladatelja svečano otvara ovogodišnju JazzHR sezonu u četvrtak, 5. ožujka u 20 sati, u Satiričkom kazalištu Kerempuh koncertnim programom Bartókova čarolija u izvedbi Péter Sárik Trija i komornog orkestra Budapest Strings, u suradnji s Institutom Liszt.

JazzHR sezona je cjelogodišnji koncertni program posvećen suvremenoj jazz glazbi, koji kroz pažljivo kurirane koncerte predstavlja istaknute domaće i međunarodne glazbenike te potiče dijalog jazza s drugim glazbenim tradicijama.

Otvorenje sezone donosi susret jazza i klasične glazbe kroz opus Béle Bartóka, proslavljenog mađarskog skladatelja čiji je utjecaj snažno prisutan i u suvremenom jazz izričaju. Péter Sárik, jedan od najistaknutijih mađarskih jazz pijanista i skladatelja današnjice, poznat je po originalnim jazz interpretacijama klasične glazbe. Njegova dugogodišnja umjetnička preokupacija Bartókovim stvaralaštvom rezultirala je s dva hvaljena albuma, a dio tog materijala u ovom programu dobit će novo, prošireno zvučno ruho. Péter Sárik Trio, jedan od najpopularnijih jazz sastava u Mađarskoj, prepoznat je po snažnim, energičnim nastupima i otvorenom pristupu glazbi i izvedbi koji briše granice između jazza, klasike i popularne glazbe. Njihovi koncerti redovito privlače široku publiku diljem svijeta, a umjetnička kvaliteta potvrđena je i dvostrukom mađarskom Grammy nagradom. Svi članovi trija nagrađivani su i priznati glazbenici.

Posebnost zagrebačkog koncerta proizlazi iz suradnje Péter Sárik Trija s komornim gudačkim orkestrom Budapest Strings, etabliranim mađarskim ansamblom koji od osnutka 1977. godine sustavno djeluje na presjeku klasične tradicije i suvremenih interpretacijskih praksi. Orkestar iza sebe ima više od četrdeset diskografskih izdanja te kontinuiranu međunarodnu koncertnu aktivnost na vodećim europskim i svjetskim pozornicama, a zagrebačkoj se publici posljednji put predstavio na svečanosti otvorenja mađarskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2024. godine. U ovom projektu jazz trio i gudački orkestar zajednički razvijaju prošireni, orkestralni zvuk jazz interpretacija Bartókova opusa, otvarajući JazzHR sezonu 2026. programom koji naglašava skladateljsku strukturu, improvizacijski potencijal i suvremenu čitljivost Bartókova glazbenog nasljeđa.

U proljetnom nastavku JazzHR sezone legendarni B.P. Club ponovno otvara vrata publici s pažljivo odabranim koncertnim programima. Ožujak donosi New Boilers Quartet i glazbeni hommage prerano preminulom Matiji Dediću, ujedno i članu kvarteta s kojim je ostvario neke od svojih najboljih interpretacija. U travnju će u B.P. Clubu nastupiti Martin Listabarth Trio kojeg odlikuje suvremeni jazz izričaj obogaćen suptilnim utjecajima klasične glazbe i popa. Koncert se organizira u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom. Proljetni glazbeni program u Zagrebu zaokružit će 36. izdanje najdugovječnijeg hrvatskog jazz festivala, JazzHR, koji će se održati u svibnju u Petom kupeu.

Ulaznice po cijeni od 20 EUR mogu se kupiti na ovoj poveznici.