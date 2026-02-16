Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
svečano otvorenje JazzHR

Péter Sárik Trio i Budapest Strings u uzbudljivom spoju jazza i klasike

4K Media studio
VL
Autor
vecernji.hr
16.02.2026.
u 18:54

JazzHR sezonu u četvrtak 5. ožujka u Satiričkom kazalištu Kerempuh otvorit će Péter Sárik Trio i komorni orkestar Budapest Strings

Hrvatsko društvo skladatelja svečano otvara ovogodišnju JazzHR sezonu u četvrtak, 5. ožujka u 20 sati, u Satiričkom kazalištu Kerempuh koncertnim programom Bartókova čarolija u izvedbi Péter Sárik Trija i komornog orkestra Budapest Strings, u suradnji s Institutom Liszt.

JazzHR sezona je cjelogodišnji koncertni program posvećen suvremenoj jazz glazbi, koji kroz pažljivo kurirane koncerte predstavlja istaknute domaće i međunarodne glazbenike te potiče dijalog jazza s drugim glazbenim tradicijama. 

Otvorenje sezone donosi susret jazza i klasične glazbe kroz opus Béle Bartóka, proslavljenog mađarskog skladatelja čiji je utjecaj snažno prisutan i u suvremenom jazz izričaju. Péter Sárik, jedan od najistaknutijih mađarskih jazz pijanista i skladatelja današnjice, poznat je po originalnim jazz interpretacijama klasične glazbe. Njegova dugogodišnja umjetnička preokupacija Bartókovim stvaralaštvom rezultirala je s dva hvaljena albuma, a dio tog materijala u ovom programu dobit će novo, prošireno zvučno ruho. Péter Sárik Trio, jedan od najpopularnijih jazz sastava u Mađarskoj, prepoznat je po snažnim, energičnim nastupima i otvorenom pristupu glazbi i izvedbi koji briše granice između jazza, klasike i popularne glazbe. Njihovi koncerti redovito privlače široku publiku diljem svijeta, a umjetnička kvaliteta potvrđena je i dvostrukom mađarskom Grammy nagradom. Svi članovi trija nagrađivani su i priznati glazbenici.

Posebnost zagrebačkog koncerta proizlazi iz suradnje Péter Sárik Trija s komornim gudačkim orkestrom Budapest Strings, etabliranim mađarskim ansamblom koji od osnutka 1977. godine sustavno djeluje na presjeku klasične tradicije i suvremenih interpretacijskih praksi. Orkestar iza sebe ima više od četrdeset diskografskih izdanja te kontinuiranu međunarodnu koncertnu aktivnost na vodećim europskim i svjetskim pozornicama, a zagrebačkoj se publici posljednji put predstavio na svečanosti otvorenja mađarskog predsjedanja Vijećem Europske unije 2024. godine. U ovom projektu jazz trio i gudački orkestar zajednički razvijaju prošireni, orkestralni zvuk jazz interpretacija Bartókova opusa, otvarajući JazzHR sezonu 2026. programom koji naglašava skladateljsku strukturu, improvizacijski potencijal i suvremenu čitljivost Bartókova glazbenog nasljeđa.

U proljetnom nastavku JazzHR sezone legendarni B.P. Club ponovno otvara vrata publici s pažljivo odabranim koncertnim programima. Ožujak donosi New Boilers Quartet i glazbeni hommage prerano preminulom Matiji Dediću, ujedno i članu kvarteta s kojim je ostvario neke od svojih najboljih interpretacija. U travnju će u B.P. Clubu nastupiti Martin Listabarth Trio kojeg odlikuje suvremeni jazz izričaj obogaćen suptilnim utjecajima klasične glazbe i popa. Koncert se organizira u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom. Proljetni glazbeni program u Zagrebu zaokružit će 36. izdanje najdugovječnijeg hrvatskog jazz festivala, JazzHR, koji će se održati u svibnju u Petom kupeu.

Ulaznice po cijeni od 20 EUR mogu se kupiti na ovoj poveznici. 

Ključne riječi
koncert Béla Bartók glazba klasična glazba jazz jazz hr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
Grupa Lelek u dosluhu s tradicijom

Katoličke tetovaže na licima i rukama pobjednica Dore Hrvaticama su 400 godina spašavale živote

Tradicijske katoličke tetovaže Hrvatica iz BiH za kojima su posegnule i glazbenice koje će nas predstavljati na Eurosongu, imaju 317 motiva. Od sredine 15. stoljeća spašavale su živote žena za vrijeme osmanlijskih osvajanja te je kroz njih ispričana priča o opstanku hrvatskog naroda, objasnila je dr.sc. Vesna Haluga, autorica sjajne knjige o tradicijskim tetovažama 'Znamen na koži'

Glazbena nagrada Elector

ABOP je nagrađen za album godine, a 'Utjeha' Natali Dizdar i Nipplepeoplea je najbolji electro pop singl

U Petom Kupeu dodijeljene su nagrade za najbolju elektroniku. Uz najbolji album i pop singl, eventom godine proglašen je koncert Collage w/Röyksopp na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, najbolji remiks je 'Lady' Dina Dvornika koji je remiksao Koolad, titulu Techno singla/EP-a godine dobio je Insolateov "Human Nature EP", a najbolji DJ po ocijeli publike je DJ Yakka

Dokumentarac o kultnom festivalu večeras na HRT3

Dan nakon smrti Jimija Hendrixa ulaznica za Glastonbury stajala je funtu uz besplatno kampiranje i mlijeko s farme

Dokumentarac "Glastonbury - prvih 50 godina" redatelja Francisa Whatelyja zaranja duboko u arhive i svjedočanstva kako bi ispričao priču o festivalu koji je od hipijevskog okupljanja postao jedan od najvažnijih kulturnih događaja na svijetu. Priča je to o glazbi, ali i o anarhiji, politici, borbi za opstanak i neprekidnoj evoluciji.

U veljači je sve dopušteno

Batman solira na violini, filharmonijom dirigira Napoleon. Dođite na karnevalsku 'Carminu Buranu' u Lisinski

Pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića, Zagrebačka filharmonija, solisti i Akademski zbor Ivan Goran Kovačić 13. veljače donose djelo Carla Orffa koje već desetljećima osvaja publiku diljem svijeta svojom iskonskom energijom. Svi izvođači su pod maskama, a nakon koncerta, publika će moći nastaviti slavlje uz ples pod maskama u atriju Lisinskog

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!