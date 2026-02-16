Naši Portali
Kako izgleda život izvan kulisa?

Ovo je najosobnija uloga Darie Lorenci Flatz. Potpuno se ogolila

Foto: Emil Flatz
Autorskom monodramom "JA, GLUMICA!“ čija je praizvedba na sceni HNK2 zakazana 12. travnja, glumica slavi 25 godina umjetničkog rada. Predstava se kreće između drame i komedije, burleske i apsurda, stvarnosti i kazališne iluzije. Ona je istodobno ispovijed, kabare, igra i ogoljeni scenski trenutak

Što ostaje kada se ugase reflektori, kad nestanu partneri na sceni, kad se skinu kostimi i šminka? Tko je glumica kada više nema uloge?

Na sceni zagrebačkog HNK2, prvakinja drame, Daria Lorenci Flatz prvi put izlazi potpuno sama, bez ansambla, bez partnera, bez zaštitne distance između sebe i publike.

U autorskoj monodrami „JA, GLUMICA!“ slavi 25 godina umjetničkog rada, ali i otvara pitanja koja su mnogo veća od same profesije. Ovo nije predstava o jednoj karijeri. Ovo je predstava o izborima, sumnjama, odgovornosti i svim identitetima koje nosimo istodobno.

Daria Lorenci Flatz tijekom četvrt stoljeća izgradila je jednu od najprepoznatljivijih glumačkih karijera svoje generacije, ostvarivši niz zapaženih uloga u kazalištu, filmu i na televiziji te osvojivši brojne strukovne i filmske nagrade. U ovoj monodrami po prvi put otvara vlastiti umjetnički i životni put, pretvarajući ga u kazališni događaj koji briše granicu između intime i scene.

„JA, GLUMICA!“ autorski je projekt koji nastaje iz njezina osobnog i profesionalnog iskustva, ali ga pretvara u univerzalnu kazališnu priču. Predstava se kreće između drame i komedije, burleske i apsurda, stvarnosti i kazališne iluzije. Ona je istodobno ispovijed, kabare, igra i ogoljeni scenski trenutak. To je predstava o tome kako izgleda život iza kulisa. O strasti prema pozivu, o cijeni koju umjetnost traži i o potrebi da, unatoč svemu, ostaneš vjeran sebi.

Iza ove monodrame stoji snažan autorski tim koji spaja različite umjetničke izraze u jedinstvenu scensku cjelinu. Tekst potpisuju Ana Tonković i Daria Lorenci Flatz, a koncept su zajedno oblikovali Daria Lorenci Flatz, Ana Tonković, Larisa Lipovac Navojec i Emil Flatz. Scenski prostor, svjetlo i video potpisuje Ivan Lušičić Liik, dok je za vizualni identitet zaslužan Emil Flatz, dok koreografiju potpisuje Larisa Lipovac Navojec, uz suradnju Lare Brkić za ples na svili. Glazbu je skladao Vedran Kasap, kostimografkinja je Emina Kušan, fotografiju potpisuje Luka Dubroja,, dok produkciju predstave potpisuje 4Sobe.

Nakon praizvedbe na sceni HNK2, „JA, GLUMICA!“ kreće na turneju po hrvatskim i inozemnim pozornicama s jednom glumicom i pričom koja pripada svima. Praizvedba na sceni HNK2 zakazana je za 12. travnja. Doživite večer u kojoj se brišu granice između glumice i žene, između uloge i stvarnosti.

