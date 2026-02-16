Naši Portali
priopćenje Inicijative za Hrvatsku slobode

Hajka na 'Mirotvorca': HTV prečesto pokazuje na čijoj je strani a u koga sumnja

Factum
VL
Autor
vecernji.hr
16.02.2026.
u 10:38

Iz Inicijative za Hrvatsku slobode poslali su priopćenje za medije naslovljeno Mir "Mirotvorcu", u kojem ističu kako je nakon prikazivanja dokumentarnog filma „Mirotvorac“ u produkciji Factuma na Hrvatskoj televiziji (HTV) u četvrtak, uslijedila još jedna hajka na njegove autore. Kao problematičan ističu način na koji je javna televizija organizirala debatu s povjesničarom Antom Nazorom pozivajući ga na vrednovanje umjetničkog djela, što ne čine kad su u pitanju drugi filmovi slične tematike. Priopćenje prenosimo u cijelosti

Nakon prikazivanja dokumentarnog filma „Mirotvorac“ u produkciji Factuma na Hrvatskoj televiziji (HTV), uslijedila je još jedna hajka na autore Dragu Hedla, Hrvoja Zovka, Ivana Ramljaka i producenta Nenada Puhovskog. Film je višestruko nagrađivan na prestižnim međunarodnim festivalima i u Hrvatskoj, gdje je, među ostalim, osvojio Veliku zlatnu arenu za najbolji film na Pulskom filmskom festivalu.

„Mirotvorac“ donosi priču o Josipu Reihlu Kiru, načelniku osječke policije, ubijenom na ulazu u Tenju 1991. koju je napokon mogao pogledati najširi krug gledatelja i gledateljica. Cijeli se film temelji na sudski utvrđenim činjenicama, iskazima svjedoka vremena i autentičnom audiovizualnom materijalu. Autorima još jednom čestitamo na filmu i pozdravljamo pravovremeno
prikazivanje koje, nažalost prati još jedan val napada na kulturu zbog različitih interpretacija ratnih zbivanja.

Komentari povjesničara Ante Nazora, poput „ako se film poziva na arhivsko gradivo, onda ono mora biti prikazano cjelovito, a neselektivno,“ zadiru u umjetničku slobodu autora. Nazor nastavlja riječima „…dobivamo djelo koje ne doprinosi razumijevanju povijesti, nego produbljuje podjele.“ Držimo da baš Nazor, stavljajući se u ulogu meritorne osobe koja određuje čija je interpretacija cjelovita a čija ne, dolijeva ulje na vatru, sugerirajući da samo Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata smije i nudi kanonsku interpretaciju ratnih zbivanja.

Svojim nastupima na televizijama otvara prostor za napade koji preplavljuju društvene mreže, dovodeći u pitanje integritet autora i financiranje Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). Problematičan je i način na koji je javna televizija HTV organizirala debatu s Nazorom pozivajući ga na vrednovanje umjetničkog djela, što ne čine kad su u pitanju drugi filmovi slične tematike. Javni medijski servis prečesto pokazuje na čijoj je strani a u koga sumnja. Time se kreira atmosfere nepovjerenja pa i apriornog zazora od budućih djela koja preispituju događaje iz devedestih. Na taj način, indirektno, pokušavaju se ušutkati kreativni potencijal hrvatskih autora i autorica oduzimanjem prava na njihov doživljaj povijesnih zbivanja.

Inicijativa Za Hrvatsku slobode (ZHS) podsjeća da se omalovažavanjem ovog djela i njegovih autora i producenta gaze i sve one institucije države koje su ovaj film u razvoju i nastajanju prepoznale i podržale,  sav javni trud zajednice da se u za kulturu oskudnim okolnostima omogući nastajanje onog najvrjednijeg – kulturnog blaga i buduće ostavštine. Rasprave i polemike odlika su otvorenog društva za kakvo se zalaže Inicijativa ZHS, ali ne kada se jedan polemičar postavlja kao jedini meritoran autoritet i tumač prošlosti, omalovažavajući film kao umjetničko djelo, ali i ulogu mirotvorca, iz zasjede ubijenog načelnika osječke policije Josipa Reihl-Kira.

Tražimo mir za autore Mirotvorca i poštivanje načela pluralizma te prava na građanske i kulturne slobode. Ako itko vidi problem u zanemarivanju određenih dokumenata, slobodan je iznijeti drugačiju interpretaciju kroz publikacije i nova audiovizualna djela.

Ključne riječi
Ivan Ramljak Inicijativa za Hrvatsku slobode film Josip Reihl-Kir

Komentara 2

Pogledaj Sve
ŠS
Štap sa glavom
10:52 16.02.2026.

Kir se angažirao kada je rat već počeo i kada su istočni susjedi naveliko razarali po Hrvatskoj. Nakako se sjećam da je tako bilo. Pozivanje na međunarodne nagrade ne znači kako su te nagrade osvojene za istinito prikazivanje događaja. Iz filma nisam shvatio tko je Kiru bio nadređeni i po čijim zapovijedima je postupao.

RA
RafaelZDS
10:47 16.02.2026.

Sada vam je jasno kako je počeo rat i kako su psi rata radili sve da do rata dođe a u tu skupinu spada i Glavaš. Kao što je HOS bio stranačka vojska Parage koja se borila za neku drugu Hrvatsku a danas ih se prikazuje herojima, a ne piše se o sukobu HOS-a sa ZNG-ama i gdje je Tuđman naredio ukidanje i zabranu HOS-a jer su djelovali protiv Hrvatske za neku svoju Hrvatsku gdje bi ekipa poput Dabre, Penave , Kavura i Kleminca bila cijenjena gospoda!

