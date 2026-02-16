Kako jedna socijalna radnica, aktivist i bivši električar vraćaju ljudsko dostojanstvo radnicima

Dokumentarni film Srđana Kovačevića "Ono što treba činiti", koji otkriva nepravdu, izrabljivanje te borbu za osnovno ljudsko dostojanstvo stranih radnika, imat će zagrebačku premijeru 26. veljače u Kinoteci, nakon čega kreće u službenu distribuciju diljem Hrvatske.

Kovačević se u svom nagrađivanom dugometražnom prvijencu "Tvornice radnicima" fokusirao na radnike koji su 2005. okupirali tvornicu ITAS u Ivancu i preuzeli upravljanje, a sada na migrantske radnike koji, u potrazi za boljim životom, pristaju na loše i nesigurne uvjete rada, neplaćene prekovremene sate, ucjene poslodavaca te život u nehumanim uvjetima, ističe se u najavi.

Protagonisti su socijalna radnica Laura Orel, sindikalni aktivist Goran Lukić i bivši električar Goran Zrnić koji kroz Radničko savjetovalište postaju posljednja linija obrane za obespravljene radnike s Balkana, iz Afrike i Azije kojima je to jedino mjesto na kojem netko sluša njihovu priču i pomaže im da se izbore za ono što im pripada.

Film prati njihovu svakodnevnu borbu protiv nepravde - od pokušaja naplate zarađenih plaća do vraćanja osjećaja dostojanstva ljudima koje je sustav iznevjerio, napominje se.

Kako se dodaje, to je snažna i napeta priča o stvarnom sindikalnom radu, njegovim ograničenjima, ali i o solidarnosti koja se rađa onda kada se čini da su svi drugi zakazali, te intiman i društveno iznimno relevantan film koji podsjeća da se iza svake velike ekonomije kriju stvarni ljudi te da borba za pravednije društvo počinje upravo ondje gdje su oni najranjiviji.

Kovačević je i scenarist filma te direktor fotografije, montažeri su Klara Šovagović i Damir Čučić, dok su za zvuk zaduženi kolektiv Zvuk 001, Julij Zornik, Klemen Berus, Matic Berus i Samo Jurca, a dizajn potpisuje Škart. Produkcijska kuća je FADE IN uz koproducente URGH! i Teorija na Delu.