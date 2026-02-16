Umrla je prije nego što je imala priliku izlagati na Venecijanskom bijenalu, ali želja će joj se ostvariti

Njemački paviljon na Venecijanskom bijenalu će uglavnom biti dizajniran prema zamislima umjetnice Henrike Naumann usprkos njenoj smrti, kazala je kustosica paviljona za njemačku agenciju dpa u ponedjeljak. Umjetnica je preminula od raka u Berlinu o dobi od 41 godine, objavila je njena obitelj u nedjelju.

"Već dugo vrijeme je imati paviljon bio njen velik san, mi ćemo to ostvariti za nju", kazala je kustosica njemačkog paviljona Kathleen Reinhardt za dpa. "Iznenadna smrt Henrike Naumann nas je sve duboko pogodila", dodala je.

Naumann je proteklih nekoliko mjeseci konceptualizirala paviljon, a posljednjih tjedana ga je dovršila, rekla je Reinhardt. "Djela Henrike Naumann i Sung Tieu će biti predstavljena, kao što je bilo planirano, na otvorenju Venecijanskog bijenala u svibnju", istaknula je Reinhardt.

Naumann je prošlog svibnja izabrana da zajedno s vijetnamsko-njemačkom umjetnicom Sung Tieu osmisli njemački doprinos međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti .

Rođena u istočnonjemačkom gradu Zwickauu, Naumann je živjela i djelovala u Berlinu te je smatrana izvanrednom umjetnicom. Redovito bi u svoje instalacije uvrštavala komade pokućstva i druge predmete, ali je koristila i video i zvuk. Njena djela su bila izložena diljem svijeta, uključujući u New Yorku, Harvardu, Varšavi, Luksemburgu i Kijevu.

Venecijanski bijenale, koji se u talijanskom gradu održava od 9. svibnja do 22. studenog, jedna je od najvažnijih međunarodnih izložbi suvremene umjetnosti.