Umjesto koreografija publici se nudi susret s tijelom i pokretom koji nastaje ovdje i sada

Da suvremeni ples nije namijenjen isključivo upućenima, sustavno opovrgava Antisezona, jedno od žarišta suvremenih izvedbenih umjetnosti u Zagrebu koja ove veljače počinje svoju osmu godinu djelovanja.

Umjesto gotovih značenja i unaprijed strogo definiranih koreografija, Antisezona publici nudi iskustvo, susret s tijelom, pokretom i izvedbom koja se događa ovdje i sada.

Program se ne odvija kao klasičan festival, nego kroz nekoliko pažljivo kuriranih blokova tijekom godine. Prvi ovogodišnji blok, pod naslovom "Kreni prije nego si spremna!", održava se od 19. do 23. veljače u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, Tala ple(j)su i MaMi.

– Antisezona je zamišljena kao prostor u koji se ulazi s otvorenošću. Zanimaju nas radovi koji nastaju iz nesigurnosti i rizika, a upravo se s time publika može povezati – kaže Iva Nerina Sibila, jedna od kuratorica programa. U tome leži razlog zašto su programi Antisezone zanimljivi i publici koja se prvi put susreće sa suvremenim plesom, ali i onima "upućenijima".

Prvi blok otvara se predstavom "Posljednji ispraćaj kolekcije zaboravljenih buba" mlade autorice Lee Brcko, koja spaja zvuk i pokret u dinamičnu cjelinu nastalu iz mnoštva materijala prikupljanih tijekom rada. Predstava ne skriva proces, nego ga pretvara u izvedbeno iskustvo koje se razvija pred publikom.

– Od velike mi je važnosti prvi put biti predstavljena kao autorica i koreografkinja u poznatom okruženju Antisezone. Ideja kaosa manifestirala se u mom procesu rada kroz tri različita istraživanja: kolekcije mrtvih buba, kolažiranjem dnevnika te gomilanjem izvedbenog kaosa – kaže Lea Brcko.

Iste večeri slijede "Bliski susreti plesne vrste", improvizirani format u kojem umjetnici stvaraju izvedbu u samom trenutku. Riječ je o izvedbi koja se događa samo jednom, nemoguće ju je reprizirati, čime publika postaje svjedokom nečega neponovljivog.

Sljedeća dva dana, 20. i 21. veljače, na programu su reprizne izvedbe hvaljene predstave "Urobor" autorice Silvije Marchig, rada koji istražuje principe nestajanja i nastajanja, kruženja i stalne transformacije, oslanjajući se na mitološki motiv zmije koja proždire vlastiti rep. Riječ je o predstavi koja je na više razina nekonvencionalna i "neobuzdana".

Osim domaćih autorica i autora, Antisezona suradnjom s uglednom europskom mrežom Life Long Burning u Zagreb redovito dovodi i međunarodne umjetnike, omogućujući rezidencijalne boravke, radionice i susrete s publikom. Tako u subotu 21. veljače program uključuje i prezentaciju rada u nastajanju "Puštati grivu" grčke autorice u rezidenciji Fani Pozidi, koja publici otvara uvid u proces koji je još u razvoju.

– U ovom radu bavim se idejom napora, uzaludnosti i odustajanja, ne kao poraza, nego kao mogućeg čina otpora i samozaštite u vremenu stalne ubrzanosti – kaže Fani Pozidi, koja tijekom boravka u Zagrebu održava i radionicu za lokalne umjetnike.

Antisezona je specifična i po tome što izvedbe ne završavaju "spuštanjem zastora", već se nastavljaju opuštenim razgovorima. Ovaj se blok tako zaključuje susretom Društva 11 lisica, čitateljsko-gledateljskog kluba koji ovaj put započinje čitanjem romana "Strvinari starog svijeta" Tee Tulić, otvarajući prostor za razgovor i razmjenu dojmova koji se nadovezuju na viđene predstave.

Podsjetimo, Antisezona je projekt koji donosi cjelogodišnji program prezentacije i kontekstualizacije suvremenog plesa i srodnih izvedbenih praksi, a vode je plesne umjetnice Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila i muzeologinja Tea Kantoci. Nastala je kao mjesto uzajamne podrške, stvaranja novog kontekstualnog i produkcijskog okvira te susreta različitih poetika, inicijativa i ljudi. Tako stvaraju održiv ekosustav (stalno obnavljajuću mrežu) samoorganizacije, partnerstva, inspiracije i brige, afirmirajući ples kao kontekstualno osjetljivu, feminističku, intermedijalnu, inkluzivnu, na svaki način eksperimentalnu i otvorenu, a uvijek suradnički mišljenu i realiziranu umjetničku praksu.