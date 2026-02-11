Naši Portali
Zakon teatar

Karlovački festival komornog kazališta ugostit će predstave iz Hrvatske i BiH

VL
Autor
Hina
11.02.2026.
u 22:43

Zakon teatar od 26. veljače do 1. ožujka organizira Karlovački festival komornog kazališta (KAFKKA), međunarodni festival kojim se želi potaknuti suvremeni komorni kazališni izraz te razmjena ideja i umjetničkih praksi. 

Po riječima organizatora, u programu sudjeluju četiri predstave - tri iz Hrvatske i jedna iz Bosne i Hercegovine.

Prvog dana se igra predstava "Slučajna smrt jednog redatelja" Teatra ITD, drugog dana "Ko sam ja" Pozorišta mladih Sarajevo, trećeg dana "Viking slabog zdravlja" Umjetničke organizacije "Vedri i Oblači", a zadnjeg dana "Mare", što je autorski projekt Marijane Mikulić.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, Grada Karlovca i Turističke zajednice Karlovca.

Ključne riječi
Karlovački festival komornog kazališta Teatar ITD Zakon teatar kazalište

