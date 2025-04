Iva Hraste Sočo

Proslava 130 godina zgrade HNK prilika je da sagledamo prošlost, ali i promišljamo ono što dolazi

Intendantica HNK Zagreb o planovima proslave 130. obljetnice zgrade Hrvatskog narodnog kazališta: Slavi se tijekom cijele 2025. godine, a u listopadu se na obljetnicu kazališta nadovezuje i proslava 130. godišnjice rođenja Jakova Gotovca, u kojoj ćemo imati svečane izvedbe “Ere s onoga svijeta”, ali i “Stanca”, kojeg smo 2023. uprizorili u Klovićevim dvorima, a sada ćemo ga vratiti na pozornicu, te će on svoje mjesto naći i na novoj sceni u Adžijinoj. Sve u svemu, 2025. je godina jubileja i slavlja, a sve će kulminirati otvorenjem nove scene. Bit će to povijesni iskorak, i to ne samo za HNK Zagreb već i za Zagreb u cjelini