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Bogat program

Šibenik su preuzela djeca: Na Trgu Republike Hrvatske svečano otvoren 66. Međunarodni dječji festival

VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 15:07

Na svečanom otvaranju, koje je izravno prenosila i Hrvatska radiotelevizija, govorili su: ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, izaslanik hrvatskog Predsjednika Zdravko Zima i, kao domaćin, gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Jedan od najznačajnijih i najdugovječnijih festivala posvećenih djeci i dječjem stvaralaštvu u Europi, Međunarodni dječji festival u Šibeniku svečano je otvoren u svom 66. izdanju u subotu na Trgu Republike Hrvatske.

Ovogodišnje festivalsko izdanje otvorila je atraktivna međunarodna predstava „Alboroto“, jedinstveni spoj flamenka i suvremenog cirkusa, u izvedbi španjolskih umjetničkih skupina Truca Circus i Chicharrón Circo Flamenco, koja je donijela energičnu i vizualno impresivnu izvedbu za sve generacije.

Od 13. do 27. lipnja Međunarodni dječji festival donosi bogat program kazališnih predstava, radionica, koncerata, izložbi i uličnih izvedbi namijenjenih djeci, mladima i njihovim obiteljima pretvarajući tako Šibenik u grad djece, umjetnosti i kreativnosti, okupljajući umjetnike i sudionike iz cijelog svijeta. 

U sljedeća dva tjedna više od 80 posto programa koji će biti izvedeni na trgovima i ulicama bit će besplatni, čime se umjetnost čini dostupnom za baš svako dijete, a Festival će izaći i izvan granica Šibenika. Među ostalim, publiku očekuje 30 kazališnih predstava, dvije plesne produkcije i dva koncerta. Jedan od tih koncerata nastao je u suradnji s HRT-om, sa sudionicima popularnog natjecanja "The Voice Kids".

Na svečanom otvaranju, koje je izravno prenosila i Hrvatska radiotelevizija, govorili su: ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, izaslanik hrvatskog Predsjednika Zdravko Zima i, kao domaćin, gradonačelnik Šibenika Željko Burić.

Kako je istaknuto, s tradicijom od 1958., Međunarodni dječji filmski festival u Šibeniku jedna je od najvažnijih europskih manifestacija dječjeg stvaralaštva, a posebnu pažnju posvećuju djeci s teškoćama.

"Festival ima programe i uključuje svu djecu da su potpuno ravnopravna u kazališnom činu", naglasio je ravnatelj HNK u Šibeniku Jakov Bilić.

Govoreći o ukupno 56 radionica na kojima će sudjelovati više od tisuću djece, stručna suradnica MDF-a Šibenik Ines Nimac kazala je da su radionice uvijek bile mjesto koje, uz stručno vodstvo, omogućuju razvoj dječje kreativnosti, ne sputavajući njihovu slobodu, maštu i svježinu.

Atrakcija koja će sigurno izazvati veliku pozornost publike i javnosti bit će performans "nebeskih hodača" u drugom dijelu festivala, koji će izvesti noćni hod po žici koja će biti razvučena iznad šibenske rive.

Šibenske ulice i trgovi od danas su postali živa scena ispunjena lutkarskim, dramskim i glazbenim izvedbama, istaknuli su organizatori te pozvali velike i male posjetitelje da postanu dio jedinstvene manifestacije koja i danas, kao i u proteklih više od šest desetljeća, slavi dječju maštu, umjetnost i prijateljstvo te njeguje univerzalne vrijednosti igre, stvaralaštva, tolerancije i zajedništva.

Paralelno s otvorenjem Festivala održala se i tradicionalna Šibenska noć te atraktivni vatromet.

Ključne riječi
za djecu djeca film kazalište festival Šibenik Međunarodni dječji festival

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
15:35 14.06.2026.

Ono jučer je više ličilo na egzorcizam nego na dječji festival

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