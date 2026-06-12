Kazališno vijeće: U našoj kući nema nepravilnosti, tužit ćemo one koji tvrde drugačije!

Na 13. sjednici održanoj jučer Kazališno vijeće HNK Split jednoglasno je usvojilo nadopunjeno Godišnje programsko i financijsko izvješće HNK Split za 2025. godinu.

U priopćenju Kazališnog vijeća poslanom novinarima stoji:

„Povodom medijskih napisa i javnih istupa u kojima se posljednjih dana iznose tvrdnje o navodnim propustima Kazališnog vijeća u postupku usvajanja predmetnog izvješća, Kazališno vijeće smatra potrebnim javnosti iznijeti relevantne činjenice.

Prije svega, važno je naglasiti da ne postoji zakonski propisan rok do 31. ožujka za usvajanje cjelovitog Godišnjeg programskog i financijskog izvješća kazališta. Rok do 31. ožujka propisan je Zakonom o proračunu i odnosi se isključivo na Izvještaj o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu. Taj je dokument Kazališno vijeće usvojilo u zakonskom roku, što je vidljivo iz zapisnika s 11. sjednice Kazališnog vijeća.

Programsko izvješće, koje uz financijske podatke sadržava i opsežne narativne prikaze umjetničkog rada, produkcije, gostovanja, posjećenosti i drugih programskih aktivnosti, ne podliježe istom zakonskom roku. Sukladno dosadašnjoj praksi i odredbama Zakona o kazalištima, Kazališno vijeće o takvom izvješću raspravlja nakon što ga intendant dovrši i službeno dostavi na razmatranje.

U postupku dostave Godišnjeg programskog i financijskog izvješća za 2025. godinu uočena je proceduralna pogreška budući da je dokument prije razmatranja na Kazališnom vijeću bio upućen Gradu Splitu. Na navedeno je upozorila članica KV-a Djana Stolić Bohnert, nakon čega je predsjednica Kazališnog vijeća prof. dr. sc. Marija Boban odmah zatražila od intendanta i Grada Splita povlačenje predmetne točke s dnevnog reda Gradskog vijeća kako bi se postupak proveo u skladu sa zakonskom procedurom. Dokument je potom vraćen na doradu i dostavljen Kazališnom vijeću.

Na zahtjev članice Dajane Stolić Bohnert izvješće je dodatno nadopunjeno informacijama u dijelu programskog izvješća, nakon čega ga je Kazališno vijeće razmotrilo i usvojilo na svojoj 13. sjednici, održanoj 11. lipnja 2026. godine.

Kazališno vijeće ističe kako su sve uočene proceduralne nepravilnosti pravodobno otklonjene te da je cjelokupni postupak okončan transparentno, odgovorno i u skladu sa zakonskim obvezama i nadležnostima Kazališnog vijeća.

Slijedom navedenoga, Kazališno vijeće HNK Split odbacuje tvrdnje o navodnim zakonskim prekršajima ili propustima u svom radu te potvrđuje da su svi relevantni dokumenti usvojeni u skladu s važećim propisima i procedurama.“

Kako neslužbeno doznajemo, HNK Split pokrenut će pravne korake zbog kleveta.