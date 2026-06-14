Martinić progovorio talijanski: U riječkom HNK premijera predstave "Mio figlio cammina solo un po’ lentamente"

Dugotrajnim i snažnim pljeskom publika je u subotu, 13. lipnja pozdravila premijeru predstave „Mio figlio cammina solo un po’ lentamente / Moj sin samo malo sporije hoda“ Ivora Martinića u talijanskom prijevodu Elise Copetti i režiji Marcele Serli, posljednje ovosezonske premijere riječkog HNK-a Ivana pl. Zajca.

Međunarodna koprodukcija Talijanske drame riječkog HNK-a s CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia i Teatri Stabil Furlan donijela je na pozornicu snažnu, emotivnu i duhovitu priču o obitelji koja se suočava s vlastitim ranjivostima, neizgovorenim istinama i potrebom za ljubavlju, priču koja istodobno nasmijava i duboko dira. Publika je pratila razvoj odnosa među članovima obitelji okupljenima oko proslave 25. rođendana sina Branka, prepoznajući u njihovim sukobima, nesporazumima i nadama trenutke koji pripadaju gotovo svakoj obiteljskoj priči. Suvremenim scenskim jezikom predstava otvara prostor promišljanja o invaliditetu, starenju i obiteljskim očekivanjima. Posebnu dimenziju predstavi daje i njezina višejezičnost jer se uz talijanski jezik, u predstavi pojavljuju i elementi fijumanskog i furlanskog dijalekta.

„Režirati predstavu „Moj sin samo malo sporije hoda“ znači graditi promjenjiv prostor, nastanjen s devet izvođača koji na scenu donose krhkost današnjih obitelji: rasutih, bučnih, nježnih, okrutnih, komičnih i očajnih. To znači voditi publiku kroz jedan ritual, nemogući rođendan koji postaje ogledalo svih onih trenutaka kada smo pokušavali biti obitelj, a da zapravo nismo znali kako“, naglasila je redateljica i autorica koncepta Marcela Serli.

Uz dvoje glumaca iz kazališta koprodukcijskih partnera, Ritu Maffei i Massima Somaglina u predstavi nastupaju članice i članovi ansambla Talijanske drame: Elena Brumini, Serena Ferraiuolo, Annamaria Ghirardelli, Stefano Iauguli, Giuseppe Nicodemo, Mirko Soldano i Leonora Surian Popov, ostvarivši interpretacije koje je premijerna publika nagradila velikim odobravanjem.

Nakon riječkih izvedbi, predstava će najesen otvoriti kazališnu sezonu u kazalištu u Udinama.