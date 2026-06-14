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Nagrađivana drama

Martinić progovorio talijanski: U riječkom HNK premijera predstave "Mio figlio cammina solo un po’ lentamente"
VL
Autor
Večernji list
14.06.2026.
u 14:57

Autor glazbe je Enza de Rose, scenografije Ivan Botički, a kostima Karla Kučić. Nastupili su: Rita Maffei, Massimo Somaglino, Elena Brumini, Serena Ferraiuolo, Giuseppe Nicodemo, Mirko Soldano, Leonora Surian Popov i drugi.

Dugotrajnim i snažnim pljeskom publika je u subotu, 13. lipnja pozdravila premijeru predstave „Mio figlio cammina solo un po’ lentamente / Moj sin samo malo sporije hoda“ Ivora Martinića u talijanskom prijevodu Elise Copetti i režiji Marcele Serli, posljednje ovosezonske premijere riječkog HNK-a Ivana pl. Zajca.

Međunarodna koprodukcija Talijanske drame riječkog HNK-a  s CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia i Teatri Stabil Furlan donijela je na pozornicu snažnu, emotivnu i duhovitu priču o obitelji koja se suočava s vlastitim ranjivostima, neizgovorenim istinama i potrebom za ljubavlju, priču koja istodobno nasmijava i duboko dira. Publika je pratila razvoj odnosa među članovima obitelji okupljenima oko proslave 25. rođendana sina Branka, prepoznajući u njihovim sukobima, nesporazumima i nadama trenutke koji pripadaju gotovo svakoj obiteljskoj priči.  Suvremenim scenskim jezikom predstava otvara prostor promišljanja o invaliditetu, starenju i obiteljskim očekivanjima. Posebnu dimenziju predstavi daje i njezina višejezičnost jer se uz talijanski jezik, u predstavi pojavljuju i elementi fijumanskog i furlanskog dijalekta.

„Režirati predstavu „Moj sin samo malo sporije hoda“  znači graditi promjenjiv prostor, nastanjen s devet izvođača koji na scenu donose krhkost današnjih obitelji: rasutih, bučnih, nježnih, okrutnih, komičnih i očajnih. To znači voditi publiku kroz jedan ritual,  nemogući rođendan koji postaje ogledalo svih onih trenutaka kada smo pokušavali biti obitelj, a da zapravo nismo znali kako“, naglasila je redateljica i autorica koncepta Marcela Serli.

Uz dvoje glumaca iz kazališta koprodukcijskih partnera, Ritu Maffei i Massima Somaglina  u predstavi nastupaju članice i članovi ansambla Talijanske drame: Elena Brumini, Serena Ferraiuolo, Annamaria Ghirardelli, Stefano Iauguli, Giuseppe Nicodemo, Mirko Soldano i Leonora Surian Popov, ostvarivši interpretacije koje je premijerna publika nagradila velikim odobravanjem.
Nakon riječkih izvedbi, predstava će najesen otvoriti kazališnu sezonu u kazalištu u Udinama.

Ključne riječi
Talijanska drama premijera HNK Rijeka Moj sin samo malo sporije hoda Ivor Martinić

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