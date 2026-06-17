Wagnerov 'Tannhäuser' bit će dostupan gledateljima cijelog svijeta na OperaVision platformi

Opera "Tannhäuser" Richarda Wagnera u produkciji Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, pod ravnanjem Srbe Dinića i u režiji Franka Van Laeckea, bit će dostupna međunarodnoj publici na platformi OperaVision od 19. lipnja do 19. prosinca 2026.

"Tannhäuser", jedno od najznačajnijih Wagnerovih djela, istražuje sukob između osjetilne strasti i duhovnog iskupljenja viteza i pjesnika koji traga za oprostom, vjerom i vlastitim mjestom u svijetu. Zagrebačka produkcija donosi suvremeno i snažno čitanje ovog remek-djela pod ravnanjem priznatoga maesta Srbe Dinića i u režiji uglednog belgijskog redatelja Franka Van Laeckea, a nastala je u koprodukciji sa Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

Prikazivanje na platformi OperaVision predstavlja važan korak u međunarodnoj promociji umjetničkog rada HNK-a u Zagrebu te omogućuje publici diljem Europe i svijeta upoznavanje s ovom produkcijom. U projektu sudjeluju i mladi umjetnici HNK-a u Zagrebu kojima OperaVision pruža priliku za međunarodnu vidljivost i predstavljanje umjetničkog rada širokoj publici.

Foto: HNK u Zagrebu

Platforma OperaVision djeluje u sklopu najveće europske mreže opernih kuća i festivala Opera Europa koja kontinuirano podupire dostupnost opere, međunarodnu suradnju i razvoj novih generacija opernih umjetnika.

Tannhäuser će biti dostupan za gledanje diljem svijeta na platformi OperaVision od 19. lipnja do 19. prosinca 2026.



Projekt se provodi uz potporu programa Kreativna Europa Europske unije.