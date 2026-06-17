Furiozna plesna drama uronjena u ratni svijet muškog nasilja i napete psihoze uskoro na sceni HNK Zagreb

Kazališni doručak posvećen nadolazećoj premijeri baleta Othello bit će održan 19. lipnja u 10 sati u kući Mile Dimitrijević u Mesićevoj 19.

Riječ je o trećem baletu prema Shakespeareu u bogatu opusu književnih predložaka kojima se Valentina Turcu bavila tijekom karijere i koje je pretvarala u snažne plesno-kazališne događaje i doživljaje. Nakon Romea i Julije (2012., SNG Maribor) i Hamleta (2024., Béjart Ballet Lausanne), autorica koja se u međuvremenu afirmirala među najistaknutijim europskim koreografkinjama, suočila se s jednim od danas najaktualnijih Shakespeareovih djela.

Na poziv ravnatelja zagrebačkog Baleta Massimiliana Volpinija, koji će na početku Kazališnog doručka pozdraviti sve prisutne, Valentina Turcu odgovorila je na svoj duboko osoban, plesački i autorski, virtuozan, promišljen i strastven način. Othello je furiozna plesna drama uronjena u ratni svijet muškog nasilja i napete psihoze koja se prelijeva u sve pore života (Čak je i Desdemona Othellova „lijepa ratnica“.) Idealno je to vrijeme za demonski izobličene, uvrijeđene i zavidne duše koje se skrivaju iza dobronamjerne maske. "Ja nisam koji jesam", priznaje Shakespeareov Jago, a njegove laži s nevjerojatnom lakoćom kroje ljudske sudbine i priču. I to je zastrašujuće.

Foto: Ines Novković

Na Kazališnom doručku s autoricom ćemo razgovarati o njezinom uprizorenju Othella kao Svijeta po Jagu, nasilnog svijeta koji živimo sa sve većom tjeskobom: ranjivi, nesigurni i ljuti. Zanima nas i glazbeni predložak – povratak Valentine Turcu glazbi Gustava Mahlera u odnosu na prvi samostalan autorski rad u Zagrebu, briljantan balet Smrt u Veneciji (2018.). Nakon Gospođe Bovary (2022.), Othello je treći balet Valentine Turcu u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Tijekom rada razvila je s plesačima iznimno kreativan proces usmjeren na dramsku istinitost izvedbe i duboku osobnu uronjenost u ulogu, o čemu će govoriti protagonisti Iva Vitić Gameiro (Desdemona), Guilherme Gameiro Alves (Othello) i Takuya Sumitomo (Jago).



Razgovor priređuje i moderira Maja Đurinović.