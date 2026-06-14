Helena Minić u regionalnom hitu: Predstava Dubrovčana, Varaždinaca i Mariboraca pobijedila u Novom Sadu

Na netom završenom 53. festivalu Infant u Novom Sadu predstava Medeja u režiji Martina Kušeja i u produkciji HNK Varaždin, SNG Maribor i Dubrovačkih ljetnih igara proglašena je najboljom predstavom u cjelini, izvijestilo je u nedjelju HNK u Varaždinu.

Predstava Medeja prema obrazloženju žirija predstavlja izuzetno zaokruženo umjetničko ostvarenje u kojem su režija, gluma, dramaturgija, vizualni identitet i scenski izraz objedinjeni u snažnu i dosljednu kazališnu cjelinu, navodi se u priopćenju.

Suvremenim čitanjem antičkog teksta, predstava otvara univerzalna pitanja odgovornosti, moći, ljubavi i osvete, ne gubeći pritom emotivnu snagu i tragičku dimenziju izvornog djela. Izuzetna preciznost svih autorskih i izvođačkih elemenata čini ovu predstavu najkompletnijim umjetničkim ostvarenjem ovogodišnjeg festivala, smatra žiri.

Infant je jedan od najznačajnijih regionalnih festivala suvremenog kazališta, a ovogodišnji program povezuje "zajednička potraga za čovjekom, njegovim granicama, strahovima, ljubavima i nadama."

Helena Minić je za naslovnu ulogu u predstavi već nagrađena Orlandom za najbolje umjetničko ostvarenje u dramskom programu Dubrovačkih ljetnih igara i nagradom Zlatni studio za najbolju kazališnu glumicu u 2025. godini te je bila nominirana za najbolju žensku ulogu za Nagradu hrvatskog glumišta, kažu u varaždinskom HNK-u.