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Kultna predstava

Srbi oduševili Rijeku: Stojeće ovacije za "Balkanskog špijuna" Jugoslavenskog dramskog pozorišta

VL
Autor
Večernji list
13.06.2026.
u 11:20

U predstavi, koju je režirao Miloš Lolić, nastupili su Jelena Lopatić, Anastazija Balaž, Jelena Graovac Lučev, Damir Orlić, Jasmin Mekić, Edi Ćelić, Mario Jovev, Deni Sanković i Milan Mudrić Mišo.

Pred punim gledalištem Jugoslavenskog dramskog pozorišta u Beogradu, glumci predstave "Balkanski špijun" Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca iz Rijeke nagrađeni su stajaćim ovacijama na Velikoj sceni „Ljuba Tadić“. Među brojnom publikom bio je i autor kultnog dramskog teksta Dušan Kovačević.

U predstavi, koju je režirao Miloš Lolić, nastupili su Jelena Lopatić, Anastazija Balaž, Jelena Graovac Lučev, Damir Orlić, Jasmin Mekić, Edi Ćelić, Mario Jovev, Deni Sanković i Milan Mudrić Mišo.

– Gostovanje naše predstave "Balkanski špijun" u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u Beogradu iznimno je važno za promociju riječkog kazališta. Riječ je o djelu koje i desetljećima nakon nastanka zadržava snažnu aktualnost, otvarajući pitanja društvene paranoje, manipulacije i odnosa pojedinca prema sustavu, a istodobno nudeći slojevitu kazališnu igru koja jednako provocira i zabavlja – istaknula je intendantica riječkog HNK-a Dubravka Vrgoč.

Dodala je kako je posebno raduje što je riječki ansambl predstavu izveo upravo pred beogradskom publikom.

– Donijeli smo predstavu u sredinu u kojoj je ovaj tekst duboko ukorijenjen te ima snažnu kazališnu i filmsku tradiciju. To je za nas predstavljalo i izazov i odgovornost, ali i priliku za dijalog – ne samo između umjetnika i publike, nego i između različitih kazališnih poetika i interpretacija – kazala je Vrgoč.

Drama Dušana Kovačevića bavi se strahom, paranojom i društvenom kontrolom kroz humor, apsurd i grotesku. Kultni status "Balkanski špijun" stekao je satiričnim prikazom mehanizama društvene manipulacije i širenja straha, zbog čega je i danas relevantan i aktualan.

Adaptaciju i dramatizaciju teksta potpisuje Ivona Rieger, dok su scenografiju i kostime osmislili Miloš Lolić.

Ključne riječi
Miloš Lolić Dubravka Vrgoč HNK Rijeka Jugoslavensko dramsko pozorište JDP

Komentara 1

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KL
Klarahrv
12:13 13.06.2026.

Bas sam se iznenadila da su Riječani oduševljeni.

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