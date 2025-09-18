Naši Portali
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Stiže premijera nagrađivane drame Espija Tomičića "Budi uvijek kao zmaj"

18.09.2025.
u 14:19

"Budi uvijek kao zmaj" nije samo kazališna predstava – to je i terapijski proces, kolektivni čin zamišljanja, prostor iscjeljenja i dijeljenja. Predstava propituje što znači nositi traumu, ali i kako kazalište može biti mjesto njezina razotkrivanja i zajedničkog razumijevanja

U petak, 26. rujna 2025., Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu premijerno će izvesti dramu "Budi uvijek kao zmaj" nagrađivanog autora Espija Tomičića, u režiji Olje Lozice u dvorani ansambla LADO u Zagrebu. Ostale izvedbe na rasporedu su 27., 29. i 30. rujna 2025.

Ova duboko intimna i politički angažirana drama poigrava se žanrovima, vremenskim razinama i kazališnom formom, stapajući dokumentarno i poetsko, stvarno i imaginarno, osobno i kolektivno. Djelo donosi slojevitu priču o identitetu, traumi, klasnoj nesigurnosti i odrastanju – sve kroz oči protagonista Petra, koji u sadašnjosti prolazi kroz terapijski proces, rekonstruirajući ključna sjećanja iz djetinjstva kada je još bio Matea.

Radnja se odvija na više razina, kroz introspektivne monologe, unutarnje dijaloge i razgovore s terapeutkinjom, ali i kroz glasove prošlosti i sadašnjosti koji komentiraju, usmjeravaju i provociraju sjećanje. U središtu tih sjećanja nalazi se napušteni gradski stan u koji Matea, s majkom i braćom i sestrama, ilegalno ulazi tražeći zaklon od siromaštva i beskućništva. Kroz igru rata koju predvodi stariji brat Alan, djeca stvaraju svoj svijet, ali kroz pukotine tog zamišljenog skloništa izlaze na vidjelo istine o tijelu, identitetu, gubitku, boli i strahu.

Predstava "Budi uvijek kao zmaj"
Foto: Hrvatsko narodno kazalište

Uloge tumače glumci ansambla Drame zagrebačkog HNK-a Vlasta Ramljak, Olga Pakalović, Dora Lipovčan, Lana Barić, Luka Dragić, Dušan Bućan, Filip Vidović, Marin Stević te gostujući glumac Ivan Grlić.

"Budi uvijek kao zmaj" nije samo kazališna predstava – to je i terapijski proces, kolektivni čin zamišljanja, prostor iscjeljenja i dijeljenja. Predstava propituje što znači nositi traumu, ali i kako kazalište može biti mjesto njezina razotkrivanja i zajedničkog razumijevanja.

drama Espi Tomičić premijera predstava Hrvatsko narodno kazalište

