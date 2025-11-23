Naši Portali
ZKL ima novi magnet za klince

Stiže blagdansko izdanje omiljenog dječjeg junaka Mede Đure

Foto: Ines Novković
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
23.11.2025.
u 15:24

Premijera predstave "Medo Đuro i Veliki Medvjed" je 28. studenog u Zagrebačkom kazalištu lutaka. Autorica teksta je Ana Tonković, redateljica Petra Mrduljaš

Zagrebačko kazalište lutaka predstavlja novu premijeru koja će se održati u petak 28. studenog 2025. u 19 sati, a riječ je o nastavku predstava o medi Đuri koji se ovaj put susreće s velikim medvjedom i to sve u blagdanskom izdanju. 

Pretpremijera predstave "Medo Đuro i Veliki Medvjed" je pak na rasporedu u četvrtak 27. studenog u 18 sati, a prve izvedbe u slobodnoj prodaji u subotu 29. studenog u 11 i 18 sati te u nedjelju 30. studenog u 11 sati.

A priča ide ovako...U pradavna vremena ljudi bi se u ovo doba godine okupljali kako bi podijelili svjetlost i toplinu, jer dani su bili kratki, a zime oštre. Kako bismo se podsjetili da smo na ovome svijetu da bismo širili mir i veselje, od davnina u to vrijeme darujemo sitnice koje kao da kažu - netko misli na nas i nismo sami u hladnoj noći. Danas su se stvari malo promijenile.

Dekoracije, galama i darovi često nadglasavaju pravo značenje početka novog života koji se može održati samo zajedništvom i toplinom. Ali zato Medo Đuro u blagdanskom izdanju donosi priču o razumijevanju onog čudesnog što svi nosimo u sebi, a to se ne može kupiti, lijepo zamotati i staviti pod bor. Kao i većina djece, Đuro blagdane povezuje s ukrasima i dugačkim popisom želja koje se čudom ostvaruju. Njegova rođakinja, bijela medvjedica Sigrid, ne vjeruje u takva čuda. Sve se događa u divljini dalekog sjevera gdje su Sigrid i Đuro osuđeni jedno na drugo i na neobične puteve Velikog Medvjeda koji spajaju srca ako makar na trenutak svi povjerujemo u ono što se ponekad nepravedno naziva - pričama za malu djecu.

Autorica teksta je Ana Tonković, redateljica Petra Mrduljaš, kreatorica lutaka Neda Vuković, scenografkinja Ana Sekulić, dok glazbene aranžmane potpisuje Nenad Brkić, a oblikovanje svjetla Dražen Dundović.

U predstavi glume: Marta Bolfan Ugljen, Hana Kunić, Jadran Grubišić, Marijin Kuzmičić i Anđelko Petric.

Premijera ujedno obilježava i početak adventa u ZKL-u kada su na rasporedu prigodni naslovi kao što je Božična priča i Medo Đuro i Veliki Medvjed, ali i mnogi drugi. U raskošno okičenom prostoru kazališta održavat će se i tematske lutkarsko-likovne radionice prije izvedbi (točan raspored objavljen je na www.zkl.hr), a nakon predstave, na obilježene datume, Djed Božićnjak i sveti Nikola dijelit će djeci darove koje, kao svake godine, roditelji prije predstave dostave u Službu prodaje i promidžbe (pojedinosti i raspored izvedbi Djedom Božićnjakom također je dostupan na internetskoj stranici kazališta.)

Još iz kategorije

Zagreb: Kazališni redatelj Saša Božić
2
Saša Božić ima novu predstavu

'Pitam se što se dogodilo između vremena Tita i vremena Mamića? Između političkog ideala i totalne deziluzije?'

Premijera predstave "Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu“ koju Božić režira po svoje dvije kratke priče, je 25. studenog u Centru kulture Trešnjevka. Radnja prati dvije žene, majku Mariju ( njena priča događa se u Jugoslaviji 80-ih) i kćer Anu (čija priča obrađuje 90-te i 2000-te). To je ujedno i priča o trešnjevačkoj tekstilnoj tvornici Savremenoj ženi koja se ugasila 1993., kroz koju autor istražuje neutaženu želju i potragu za ljubavi - potragu za smislom, svrhom i vlastitim identitetom. Glavne uloge igraju Sara Stanić i Jelena Hadži-Manev

"A, gdje su lampice?"
"A, gdje su lampice?"

Jedni se boje tehnologije, a drugi geografije: Kazalište Trešnja donosi predblagdansku čaroliju koja spaja generacije

U predbožićno vrijeme, kada grad blješti lampicama, na pozornici se susreću Leda, Saša, Grga i Ana – školarci i umirovljenici koji će nas podsjetiti da svi ponekad znamo biti djetinjasti, ali i nevjerojatno mudri. Premijera predstave "A, gdje su lampice?" održat će se 28. studenoga 2025. u čarobnom predblagdanskom ruhu Gradskog kazališta Trešnja, a na redovnom rasporedu će biti tijekom cijelog prosinca

"Kvetch"
"Kvetch"

Za mnoge je ljude strah težak problem, a novi komad Teatra Exit posvećen je upravo onima koji se boje

Svi živimo u sjeni straha. Strah nas često tjera da se skrivamo čak i pred najbližima. Ovaj komad je posvećen onima koji se boje. U ovoj satiričnoj komediji, riječ Kvetch odnosi se na likove koji se žale na ljude koji ih okružuju i na neuroze koje ih muče. Predstava se igra u prijevodu Darije Udovičić, a glume Slavica Knežević, Erna Rudnički, Ivan Simon, Vedran Komerički i Hrvoje Barišić. Matko Raguž, osim režije, potpisuje i scenu, Marita Ćopo kostimografiju, a oblikovanje svjetla Marino Frankola

Učitaj još

