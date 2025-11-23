Stiže blagdansko izdanje omiljenog dječjeg junaka Mede Đure

Zagrebačko kazalište lutaka predstavlja novu premijeru koja će se održati u petak 28. studenog 2025. u 19 sati, a riječ je o nastavku predstava o medi Đuri koji se ovaj put susreće s velikim medvjedom i to sve u blagdanskom izdanju.

Pretpremijera predstave "Medo Đuro i Veliki Medvjed" je pak na rasporedu u četvrtak 27. studenog u 18 sati, a prve izvedbe u slobodnoj prodaji u subotu 29. studenog u 11 i 18 sati te u nedjelju 30. studenog u 11 sati.

A priča ide ovako...U pradavna vremena ljudi bi se u ovo doba godine okupljali kako bi podijelili svjetlost i toplinu, jer dani su bili kratki, a zime oštre. Kako bismo se podsjetili da smo na ovome svijetu da bismo širili mir i veselje, od davnina u to vrijeme darujemo sitnice koje kao da kažu - netko misli na nas i nismo sami u hladnoj noći. Danas su se stvari malo promijenile.

Dekoracije, galama i darovi često nadglasavaju pravo značenje početka novog života koji se može održati samo zajedništvom i toplinom. Ali zato Medo Đuro u blagdanskom izdanju donosi priču o razumijevanju onog čudesnog što svi nosimo u sebi, a to se ne može kupiti, lijepo zamotati i staviti pod bor. Kao i većina djece, Đuro blagdane povezuje s ukrasima i dugačkim popisom želja koje se čudom ostvaruju. Njegova rođakinja, bijela medvjedica Sigrid, ne vjeruje u takva čuda. Sve se događa u divljini dalekog sjevera gdje su Sigrid i Đuro osuđeni jedno na drugo i na neobične puteve Velikog Medvjeda koji spajaju srca ako makar na trenutak svi povjerujemo u ono što se ponekad nepravedno naziva - pričama za malu djecu.

Autorica teksta je Ana Tonković, redateljica Petra Mrduljaš, kreatorica lutaka Neda Vuković, scenografkinja Ana Sekulić, dok glazbene aranžmane potpisuje Nenad Brkić, a oblikovanje svjetla Dražen Dundović.

U predstavi glume: Marta Bolfan Ugljen, Hana Kunić, Jadran Grubišić, Marijin Kuzmičić i Anđelko Petric.

Premijera ujedno obilježava i početak adventa u ZKL-u kada su na rasporedu prigodni naslovi kao što je Božična priča i Medo Đuro i Veliki Medvjed, ali i mnogi drugi. U raskošno okičenom prostoru kazališta održavat će se i tematske lutkarsko-likovne radionice prije izvedbi (točan raspored objavljen je na www.zkl.hr), a nakon predstave, na obilježene datume, Djed Božićnjak i sveti Nikola dijelit će djeci darove koje, kao svake godine, roditelji prije predstave dostave u Službu prodaje i promidžbe (pojedinosti i raspored izvedbi Djedom Božićnjakom također je dostupan na internetskoj stranici kazališta.)