opasnosti teorija zavjere

'Bugonia' je film o kojem se ove godine najviše priča. Očito je zašto

Autor
Zoran Vitas
14.12.2025.
u 11:28

Film Yorgosa Lanthimosa dobio je prije nekoko dana i tri nominacije za Zlatne globuse no vrijednost za ovo vrijeme daleko mu je veća od nominacija

Teoretičar zavjere Teddy Gatz sa svojim autističnim rođakom Donom otima Michelle Fuller, direktoricu velike kompanije vjerujući kako je ona zapravo izvanzemaljac, Andromedanka, čija rasa ubija pčele, uništava zajednice i tjera čovječanstvo na poslušnost. Radnja je to filma Bugonia koji je režirao nagrađivani Yorgos Lanthimos, a koji je nastao kao remake korejskog filma Save the Green Planet! Jang Joon-hwana koji je trebao režirati i ovu američku verziju.

Vjerujemo da srećom nije jer s Lanthimosom su u film stigli njegova omiljena glumica Emma Stone kao i svaki puta sve bolji Jesse Plemmons bez kojih ovo ne bi funkcioniralo. Njih dvoje toliko se udubilo u glavnu temu filma, a to su teorije zavjere, da na ekranu valjda nikada zornije nije prikazano što osobe koje u takvo što vjeruju i onda to i diseminiraju mogu učiniti onima lakovjernijima, slabijima i, prije svega, slabije obrazovanima.

Lanthimos se odlučio odmaknuti od čistog artizma koji karakterizira njegove filmove u sasvim plastičan i zoran prikaz opasnosti koju nose različiti influenceri i ine osobe, ili pak entiteti i paraentiteti raznih država, koje putem društvenih mreža jeftinim metodama nastoje uvjeriti ljude u različite teorije. Rezultat je potpuno zbunjivanje pri kojemu je teško razlučiti u što vjerovati, a u što ne, dok pritom rezultat prijeti da bude fatalan, da se čovječanstvo u takvoj situaciji naprosto samouništi.

Svemu ovome svjedočimo od trenutka kada se shvati najbitnija karakteristika društvene mreže koja je sasvim otvorila javni komunikacijski prostor, a to je kako nema nikakvih zapreka da bilo tko na njima plasira bilo što, kada je nestalo nepisanog pravila kulture međupoštovanja u komunikaciji čiji je temelj barem stotinu godina bila temeljna doza iskrenosti. Teddy i Don tako vjeruju u svašta, pa se Don potpuno zbunjen naprosto samouništi, a Teddyja Michelle uvjeri da komatoznu majku može izliječiti tekućinom koju ima u autu, a koja je zapravo antifriz. Dosta to podsjeća na pandemiju i čudne odluke današnjeg američkog predsjednika, no vidimo da su dezinformacije mnogo širi pojam. Bugonia je zapravo vrlo edukativan film o vremenu u kojem živimo.

