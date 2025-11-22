Znate li gdje su bile najstarije zagrebačke krčme i kavane?

U Muzeju grada Zagreba u petak, 28. studenoga u 19 sati otvara se izložba "Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.)". Autori koncepcije i scenarija izložbe su Kristian Strukić, dr. sc. Tanja Kocković Zaborski i dr. sc. Tomislav Anić.

Generacijama su kavane, krčme, gostionice i slični lokali važan dio društvenog i svakodnevnog života Zagreba. Riječ je o mjestima gdje se ljudi okupljaju i povezuju, razmjenjuju ideje, zabavljaju se i druže, gdje se raspravlja o svakodnevnim radostima i problemima. U sklopu izložbe autori su se bavili spomenutim lokalima od 1887., kada se donosi Statut za ugostiteljske objekte, pa do početka Drugog svjetskog rata 1939. godine.

Uoči otvorenja, ravnateljica Muzeja grada Zagreba, dr. sc. Aleksandra Berberih Slana kazala je:

- Kavane i gostionice moje mladosti bile su srce zajednice. U njima smo se sretali, upoznavali, zaljubljivali, družili, dobili najnovije informacije i glasine. One su bile nezaobilazan dio naše zajednice i kao takve zaslužuju svu našu pažnju kada govorimo o povijesti društvenog života određenog razdoblja. Njihova atmosfera i duh oblikovali su naše uspomene i povezivali nas kroz generacije, ostavljajući neizbrisiv trag u kolektivnoj svijesti lokalnog stanovništva. Zbog toga je izložba Gutljaj prošlosti obavezna destinacija idućih mjeseci.

Kristian Strukić je o projektu dodao:

- Ovim projektom skrećemo pozornost na važnost neuobičajenih mjesta za istraživanje zagrebačke povijesti. Povijest ugostiteljskih objekata svojevrsna je povijest svakodnevice, promatrana iznutra. Osnovne teme koje obrađujemo na izložbi Gutljaj prošlosti govore o razvoju i smještaju lokala unutar tadašnjeg zagrebačkog područja te predstavljamo pojedine kavane, krčme, gostionice i druge ugostiteljske objekte. U zasebnim temama obrađujemo ponudu hrane i pića u lokalima, a također se posvećujemo osoblju. Osim toga donosimo i teme Lica alkoholizma te Druženje i slobodno vrijeme. Završni, interaktivni dio izložbe poveznica je sa suvremenim razdobljem.

Na njega se nadovezala i Tanja Kocković Zaborski rekavši:

- Kavane, krčme i gostionice generacijama su važna mjesta okupljanja. Proučavajući ih suptilno smo ušli u povijest svakodnevice Zagreba. Saznali smo što se jelo, što se pilo, kako su se stanovnici Zagreba zabavljali i družili. Ističemo i da zagrebački tisak između dva svjetska rata naglašava da su žene sve prisutnije kao posjetiteljice lokala, konobarice, ali i kao vlasnice gostionica i krčmi. Izložbom smo pokušali ocrtati kompleksnost povijesnog trenutka kojeg smo istraživali, ali u isto vrijeme donijeti posjetiteljima i zanimljive crtice iz zagrebačke prošlosti.

- Izložba Gutljaj prošlosti vodi posjetitelja na putovanje kroz bogatu gostioničarsko kavansku povijest Zagreba od kraja devetnaestog stoljeća do početka Drugoga svjetskoga rata. Posjetitelji mogu zaviriti u duh vremena kada se uz gutljaje kave, vina, piva i nadolazećih bezalkoholnih pića raspravljalo o politici, ekonomiji, športu ili se jednostavno tračalo. Gutljaj prošlosti spaja povijest, kulturu i miris starih kavana podsjećajući nas da se život često najlakše razumije uz dobar gutljaj - rekao je Tomislav Anić.

Tijekom izložbe, bit će organizirane i vođene ture Duh starih zagrebačkih kavana, krčmi i gostionica. Više informacija i termine tura potražite na mrežnoj stranici MGZ-a: www.mgz.hr, u kalendaru adventskih događanja.