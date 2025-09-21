Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Slovenski umjetnici zatvorili su Zagrebački operni festival maestralnom izvedbom 'Otella'

"Otello" Slovenkog narodnog gledališča Maribor
Hrvatsko narodno kazalište
VL
Autor
Tea Radović
21.09.2025.
u 11:40

Zagrebački operni festival završio je u petak, 20. rujna, Verdijevim "Otellom" u izvedbi Slovenskog narodnog gledališča Maribor. U sjajnoj izvedbi posebno su se istaknuli Carlo Ventre kao Otello, Bože Jurić Pešić kao Cassio te Luka Brajnik kao zloćudni Jago, no ponajviše treba pohvaliti Sabinu Cvilak u ulozi lijepe Desdemone, koja je izvedbom “Ave Marie” publiku ostavila bez daha

Završilo je treće izdanje Zagrebačkog opernog festivala, a jučerašnjom maestralnom izvedbom “Otella” zatvorilo ga je Slovensko narodno gledališče iz Maribora. Riječ je, naravno, o djelu napisanom prema motivima Shakespearove tragedije, a koje je u operno izdanje - i to u izdanje koje se smatra jednim od njegovih najvećih ostvarenja - “preveo” Giuseppe Verdi

Zanimljivo je kako se Verdi nakon svoje “Aide” (1871.) povukao iz skladateljskog života, no izdavač Giulio Ricordi ustrajnim ga je nagovaranjem uspio potaknuti da ponovno uzme pero u svoje ruke. Upravo je tada nastala opera “Otello”, koja je nakon gotovo tri desetljeća ponovno oživjela na pozornici mariborske Opere, i to u sasvim novoj režiji Guya Montavona.

Priča prati Otella, maurskog generala, koji na samom početku opere imenuje svog zamjenika - Cassija. Zli Jago, pak, smatra kako on zaslužuje titulu zamjenika generala, a njegova ljubomora zatim ga tjera u pothvat kojim, naposljetku, nakon brojnih spletki, uspijeva uvjeriti Otella kako njegova lijepa i voljena Desdemona ljubuje s Cassijom. Sve, naravno, dovodi do tragičnog završetka i smrti Desdemone i Otella.  

U jučerašnjoj izvedbi, koju je zagrebačka publika nagradila gromoglasnim pljeskom, posebno su se istaknuli Carlo Ventre kao Otello, Bože Jurić Pešić kao Cassio te Luka Brajnik kao zloćudni Jago, no ponajviše treba pohvaliti Sabinu Cvilak u ulozi lijepe Desdemone, koja je izvedbom “Ave Marie” publiku ostavila bez daha. U ostalim ulogama igrali su Irena Petkova (Emilia, Jagova žena), Žiga Lakner (Roderigo), Luka Ortar (Ludovico), Sebastijan Čelofiga (Montano), Tomaž Planinc (glasnik) te Zbor Opere Slovenskog narodnog gledališča, čiji su članovi utjelovili  mletačke vojnike i mornare, kao i stanovnike Cipra. 

Orkestrom je ravnao dirigent Roberto Gianola, a fantastičnu scenografiju i kostime, kao i oblikovanje svjetla potpisuje Wolfgang von Zoubek. Koreografiju je radila Cleopatra Purice

Treće izdanje Zagrebačkog opernog festivala, koje je posjetilo više od 5300 gledatelja te kojemu je prisustvovalo više od 700 umjetnika, pokazalo je svoju snagu ne samo kroz umjetničke dosege predstavljenih opernih produkcija, članova produkcijskih i tehničkih timova, nego i kroz bogatstvo popratnih sadržaja. Publika je, osim glavnog programa, uživala u brojnim dodatnim događanjima - od Operne slušaonice na festivalskoj terasi ispred kazališta i kvizova za publiku, do premijere u foyeru (“Ljudski glas”) i praizvedbe novog dijela dječje opere “Gita i skriveni svijet”. Takav raznovrstan program potvrđuje festivalsku misiju da približi opernu umjetnost najširoj publici, potičući istodobno međunarodnu prepoznatljivost Zagreba kao dinamične kulturne destinacije.

Ključne riječi
giuseppe verdi Otello Hrvatsko narodno kazalište opera kazalište Zagrebački operni festival

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Završilo je 58. izdanje Međunarodnog festivala kazališta lutaka PIF
završio je Međunarodni festival kazališta lutaka

Glavnu nagradu 'Milan Čečuk' osvojilo je španjolsko kazalište Trukitrek za predstavu "Klik"

Stručni žiri, u sastavu Mario Drmać, Nina Maliková i Olga Vujović, nagradu za najbolju režiju dodijelio je Santiagu Tobaru za predstavu "Antuco", a nagrada "Tibor Sekelj", koja se tradicionalno dodjeljuje predstavi s najhumanijom porukom, jednoglasnom je odlukom ove godine dodjeljena se doktorici Liviji Kroflin, urednici službenog programa festivala

Nezaboravno iskustvo

Scenografija se pred publikom doslovno urušila – kuća se raspala ciglu po ciglu

Francusku predstavu "Sans Tambour" redatelja Samuela Achachea koja je oduševila europsku publiku, Zagrepčani mogu pogledati 20. rujna u kazalištu Gavella gdje gostuje u sklopu Festivala svjetskog kazališta. Predstava spaja glazbu, arhitekturu i raspad identiteta u jedinstvenu kazališnu strukturu, to je priča o iznenadnom urušavanju kuće i ljudi koji u njoj žive, a scenografija je neponovljiva

Učitaj još