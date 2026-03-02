Naši Portali
32. dodjela actor awards

'Sinners' i Michael B. Jordan pobjednici večeri, slavili 'The Pitt' i 'The Studio'

32nd Annual Actor Awards Held in Los Angeles
Jim Ruymen/NEWSCOM
VL
Autor
vecernji.hr
02.03.2026.
u 09:49

U Los Angelesu je održana 32. dodjela nagrada Actor Awards, nekadašnjih SAG nagrada. Film "Sinners" odnio je najvažniju pobjedu večeri, dok su televizijskim kategorijama dominirale serije "The Pitt" i "The Studio"

U Los Angelesu sinoć održana je 32. dodjela nagrada koje slave glumačka ostvarenja, gdje kolege odaju priznanje kolegama - Actor Awards, koje su do ove godine nosile naziv SAG Awards.

Dvostruka pobjeda vampirskog trilera "Sinners" redatelja Ryana Cooglera, za koji je Michael B. Jordan odnio nagradu za najboljeg glumca u ulogama blizanaca Smokea i Stacka i koji je proglašen filmom s najboljom glumačkom postavom, bila je iznenađenje večeri. Prekinulo je to impresivan niz filma "One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona, koji je do sada dominirao na svim važnijim dodjelama.

U emotivnom govoru, glumac Delroy Lindo poručio je u ime cijele ekipe: "Ovaj je projekt blagoslovljen. Hvala vam ne može ni približno opisati zahvalnost koju osjećamo". Michael B. Jordan je u svom emotivnom govoru istaknuo kako se osjeća viđenim među svojim kolegama, zahvalio se redatelju Ryanu Coogleru te svojoj majci Donni. 

Iako je glavna nagrada donijela preokret, u ostale filmske kategorije potvrdile su dobro poznate favorite. Jessie Buckley nastavila je svoj pobjednički niz osvojivši nagradu za najbolju glavnu glumicu za ulogu u filmu "Hamnet", dok je Sean Penn proglašen najboljim sporednim glumcem za ulogu u "One Battle After Another", a nagrada za najbolju sporednu glumicu pripala je veteranki Amy Madigan za film "Weapons". Ove nagrade, koje dodjeljuje glumački ceh, često se smatraju jednim od najpouzdanijih pokazatelja za Oscare, iako povijest pokazuje da odstupanja nisu isključena. Prošle godine, primjerice, samo su dobitnici u sporednim kategorijama ponovili uspjeh na dodjeli Akademijinih nagrada, što utrku za zlatni kipić ove godine čini još neizvjesnijom.

U televizijskim kategorijama svoju su dominaciju potvrdili pobjednici s dodjele Emmyja. Serija "The Pitt" (HBO Max) osvojila je nagradu za najbolju glumačku postavu u dramskoj seriji, a njezin glavni glumac Noah Wyle ponio je kući i nagradu za najboljeg glumca. Najboljom glumicom u dramskoj seriji proglašena je Keri Russell za ulogu u seriji "The Diplomat". U kategorijama humorističnih serija slavila je ekipa serije "The Studio" (Apple TV+), koja je osvojila nagradu za najbolji ansambl. Seth Rogen nagrađen je za najboljeg glumca, dok je nagrada za najbolju glumicu posthumno dodijeljena legendarnoj Catherine O'Hara. Nagrade za uloge u limitiranim serijama osvojili su Michelle Williams za "Dying for Sex" i šesnaestogodišnji Owen Cooper za seriju "Adolescence".

Ceremonija, koju je treći put vodila Kristen Bell, imala je nekoliko iznimno emotivnih trenutaka. Najdirljiviji je bio onaj kada je Catherine O'Hara, koja je preminula u siječnju u 71. godini, posthumno osvojila nagradu. Cijela dvorana ustala je na noge, a mnogi glumci nisu mogli sakriti suze. Njezin kolega Seth Rogen preuzeo je nagradu u njezino ime, a ovaj trenutak duboko je dirnuo sve prisutne i podsjetio na ogroman doprinos koji je O'Hara dala svijetu glume.

Vrhunac večeri bila je dodjela nagrade za životno djelo, koja je ove godine pripala ikoni Hollywooda, Harrisonu Fordu. Nakon montaže njegovih najpoznatijih uloga, nagradu mu je uručio prijatelj Woody Harrelson. Ford (83) je u svom prepoznatljivom stilu, mješavinom humora i iskrenosti, zahvalio na priznanju. "Osjećam se nevjerojatno zahvalno, ali i ponizno. Malo je čudno primiti nagradu za životno djelo na polovici karijere", našalio se i dodao kako je uistinu sretan čovjek jer je pronašao posao koji ga ispunjava. Prisjetio se svojih početaka, borbe i posla stolara, zahvalivši Georgeu Lucasu i Stevenu Spielbergu što su mu pružili priliku.

I dok su neki slavili, drugi su ostali praznih ruku. Filmovi "Frankenstein" i "Marty Supreme" nisu osvojili nijednu nagradu unatoč po tri nominacije. U televizijskom svijetu najveći gubitnik bila je popularna serija "The White Lotus", koja od četiri nominacije nije potvrdila nijednu.

Nagrade za najbolje kaskaderske timove dodijeljene su prije glavne ceremonije, a slavili su film "Mission: Impossible – The Final Reckoning" i serija "The Last of Us".

actor awards Harrison Ford Jessie Buckley Michael B. Jordan SAG Awards SAG TV film

