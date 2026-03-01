Naši Portali
UŽIVO
podrška vojnoj operaciji

Iranski filmaši pozdravili udare: 'Ključno je stati na kraj ovom arhaičnom ciklusu patrijarhalnog nasilja'

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in Israeli and U.S. strikes
MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
01.03.2026.
u 13:55

Nakon napada u kojima je ubijen vrhovni vođa Ali Khamenei, Udruga neovisnih iranskih filmaša (IIFMA) objavila je dramatično priopćenje. U njemu pozivaju na ciljane akcije protiv režimskih dužnosnika, ističući kako je narod nakon brutalne represije ostao bez opcija osim traženja međunarodne intervencije

Udruga neovisnih iranskih filmskih stvaratelja (IIFMA), koja okuplja stotine disidentskih članova iranske filmske zajednice, dala je podršku zajedničkoj vojnoj operaciji Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u Iranu, u kojoj je ubijen i vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei.

U svom priopćenju, udruga je istaknula kako ovi događaji otvaraju mogućnost za "seizmičke političke promjene" te predstavljaju povijesnu priliku da iranski narod povrati svoju zemlju nakon desetljeća represije. Smatraju kako je Islamski režim u Iranu, osobito nakon brutalnog gušenja prosvjeda početkom 2026. godine, ostavio svoje "bespomoćne građane bez ikakve druge mogućnosti osim traženja hitne humanitarne intervencije od međunarodne zajednice" jer je, prema procjenama, tijekom smrtonosnog dvodnevnog gušenja prosvjeda Islamska revolucionarna garda (IRGC) ubila između trideset i četrdeset tisuća civila, pucajući nasumično u gomilu.

Udruga je pozvala međunarodnu zajednicu da zaštiti suverenitet Irana, ali i da prioritet stavi na zaštitu "desetaka milijuna građana koje Islamski režim drži kao taoce". U svom službenom priopćenju, IIFMA navodi: "Zalažemo se za ciljane akcije protiv vladinih dužnosnika i opresivnih agenata, dok izbjegavamo nanošenje štete nedužnim civilima. Ključno je stati na kraj ovom arhaičnom ciklusu patrijarhalnog nasilja."

Ova disidentska organizacija, osnovana u studenom 2022. kao odgovor na pokret "Žena, život, sloboda" potaknut ubojstvom Mahse Amini, izrazila je i zabrinutost za sudbinu političkih zatvorenika. Upozorili su na "prijevarne taktike režima", koje bi mogle dovesti do ponavljanja tragedije iz kina Rex 1978. godine, kada su islamistički revolucionari podmetnuli požar u kojem je poginulo više od četiristo ljudi, a krivnju svalili na tajnu policiju tadašnjeg šaha. Taj događaj bio je jedan od okidača Iranske revolucije. Iz udruge strahuju da bi sadašnji režim mogao iskoristiti sličnu strategiju kako bi krivnju za civilne žrtve prebacio na strane aktere.

Iako su istaknuti članovi IIFMA-e, poput Alija Abbasija i Shirin Neshat, jasno iznijeli svoj stav, najpoznatiji iranski redatelji koji i dalje žive u zemlji, kao što su Jafar Panahi i Asghar Farhadi, još se nisu javno oglasili o napadima.

Ključne riječi
kultura vojna operacija Iran filmaši film

