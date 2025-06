Sjajan koncertni album J.R. Augusta za deset godina karijere

J.R. August, aka Nikola Vranić, lani je koncertom u zagrebačkom klubu Peti kupe obilježio deset godina karijere. No prvih pet godina proveo je izvan matice srednje struje, snimajući odlične EP-je (kasnije objavljene na CD-u "Murky Waters"), dok napokon 2019. nije objavio prvi "službeni" album "Dangerous Waters" za Croatia Records.

Sasvim zasluženo, zahvaljujući potpori diskografske kuće, Vranić je zadnjih godina postao dokumentiran onako kao bi i trebao biti svaki mladi i ambiciozni izvođač. Najnoviji primjer snimka je "Live At Peti kupe", koju osim na neizbježnim streaming platformama možete poslušati na dvostrukom vinilu ili, ako ste poklonik digitalije, kao combo sastavljen od dva CD-a i Blue-ray videosnimke koncerta.

Taj trostruki CD/BR paket koštat će vas samo 16 eura u trgovini i, iako ovo nije reklama, nemoguće mi se dosjetiti ičega što bi vam za tu sitnu svotu moglo donijeti ovoliko gušta, koji je pritom i digitalno neuništiv, tj. za sva vremena. Uz to, ako ste nedavno u Zagrebu gledali Hoziera ili Nicka Cavea, sasvim sigurno svidjet će vam se i J.R. August. Već je 2020. objavio sjajan koncertni album (i video) "Live At Hrvatski glazbeni zavod", u vrijeme prve velike fascinacije domaćih medija zanimljivim novim autorom. Nešto kasnije HGZ stradao je u potresu, ali je Vranić opet bio prvi, tj. zadnji koji je u dvorani svirao, kad je tamo održao streaming koncert u vrijeme pandemije.

Pet godina kasnije novi koncertni zapis "Live At Peti kupe" među 15 pjesama donosi pet naslova koje niste mogli čuti na prošlom liveu, a osim pjesama sa zadnjeg studijskog albuma "Still Waters" iz 2022., tu su i dvije nove, singl "My Daisy" i "Human". Sklon mnogoljudnim postavama i svečanom raspoloženju, proširenom sastavu s vokalnim zborom pridružili su se i ljudi koji su s Vranićem surađivali u prvih deset godina rada: multiinstrumentalist Leo Beslać iz grupe Nemeček, gitarist Pavle Miljenović, saksofonist Marko Gudelj i trombonist Vedran Vojnović iz postave Demetronomes, Mahir Kapetanović Mahkey na vokalu u "Deepest Oceans of My Mind", kontrabasist Jura Herceg i Krešo Oremus na usnoj harmonici.