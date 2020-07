Rolling Stonesi izbacili stvar iz 70-ih koju nikad do sad nismo čuli

Legendarni The Rolling Stones u sklopu reizdanja albuma "Goats Head Soup" iz 1973. otkrili su nikad do sad objavljenu pjesmu "Criss Cross".

Na reizdanju kultnog albuma naći će se još čak dvije pjesme koje do sada nismo imali priliku čuti, “All The Rage“ i „Scarlet“ na kojoj svira i Jimmy Page, kao i sedam različitih remiksa te live album The Brussels Affair.

Videospot za "Criss Cross" režirala je slavna Diana Kunst.

Stonesi su nedavno povodom karantene izbacili i pjesmu "Living in a Ghost Town", što je njihov prvi singl u osam godina.

- Stonesi su bili u studiju i snimali novi materijal baš prije karantene. I učinilo nam se da će jedna od pjesama koju smo snimili, "Living in a Ghost Town", odlično rezonirati s ljudima u vremenu kojem živimo - rekao je Mick Jagger.

Zbog pandemije, bend je morao otkazati svoju američku turneju, ali kao što vidimo, i dalje rade punom parom. Sudjelovali su i na glazbenom specijalu One World: Together at Home, a spremaju se i za drive-in prikazivanja koncertnog filma Havana Moon u srpnju.