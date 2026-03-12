Naši Portali
ostavio je neizbrisiv trag

Porin za životno djelo Daniju Bošnjaku: 'Njegova prisutnost na pozornici uvijek je donosila posebnu koncentraciju i uzbuđenje'

Dani Bošnjak
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
12.03.2026.
u 10:55

Uz posthumno priznanje flautistu Daniju Bošnjaku, Porin za životno djelo ove godine dodjeljuje se još trojici istaknutih umjetnika: Goranu Končaru, posthumno Matiji Dediću i posthumno Krsti Jurasu

Nagrada Porin za životno djelo ove se godine posthumno dodjeljuje flautistu Daniju Bošnjaku (1965. – 2026.), dugogodišnjem članu Zagrebačke filharmonije i jednom od najistaknutijih hrvatskih glazbenika svoje generacije.

Nagrada Porin za životno djelo svake godine odaje priznanje umjetnicima koji su svojim radom, neumornim stvaralaštvom i iznimnim doprinosom ostavili dubok i neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj povijesti. Riječ je o priznanju onima čija je umjetnost oblikovala kulturni identitet naše zemlje – autorima, interpretima i virtuozima čije pjesme i izvedbe nastavljaju živjeti kroz generacije.

Dani Bošnjak bio je dugogodišnji član Zagrebačke filharmonije, gdje je kroz brojne orkestralne nastupe i solističke dionice ostavio prepoznatljiv umjetnički trag. Bio je i jedan od osnivača Hrvatskog baroknog ansambla, utemeljitelj Zagrebačkog puhačkog ansambla te važan član i pokretačka snaga Cantus Ansambla, kroz koji je dao izniman doprinos izvođenju i promicanju glazbe 20. i 21. stoljeća.

Dani Bošnjak
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Flautu je počeo učiti sa sedam godina kod profesora Vladimira Kondresa, u čijoj je klasi kasnije diplomirao i magistrirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Njegov repertoar obuhvaćao je iznimno širok raspon – od rane i barokne glazbe, preko orkestralnog i komornog repertoara, do najzahtjevnijih partitura suvremene glazbe. Nastupao je na pet kontinenata, predstavljajući međunarodnoj publici hrvatsku glazbenu baštinu i suvremeno stvaralaštvo.

Brojne su skladbe hrvatskih i međunarodnih autora nastajale upravo za njega, u dijalogu između skladatelja i izvođača, što je Bošnjaka učinilo jednim od ključnih interpretera suvremene glazbe u Hrvatskoj. Uz bogatu koncertnu djelatnost ostavio je i značajnu diskografiju, među kojom se posebno ističu njegovi autorski albumi Canto Peregrino (2014.), Fabliau (2021.) i Tales From The Inner World (2025.).

Na njegov doprinos prisjeća se i ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak: "Dani Bošnjak bio je umjetnik iznimne muzikalnosti, znatiželje i kreativne energije. Kao dugogodišnji član Zagrebačke filharmonije ostavio je dubok trag u zvuku našeg orkestra – ne samo svojom virtuoznošću i interpretativnom hrabrošću, nego i kolegijalnošću koja je inspirirala generacije glazbenika. Njegova prisutnost na pozornici uvijek je donosila posebnu koncentraciju i uzbuđenje, a njegov umjetnički duh trajno će ostati dio identiteta Zagrebačke filharmonije."

Obitelji Danija Bošnjaka nagrada će biti uručena 13. ožujka na koncertu Zagrebačke filharmonije u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Porin za životno djelo potvrđuje ono što su kolege, skladatelji i publika odavno prepoznali – da je Dani Bošnjak bio umjetnik iznimne karizme i stvaralačke energije, glazbenik kojemu su, doista, bile "dane sve glazbe".

Uz posthumno priznanje flautistu Daniju Bošnjaku, Porin za životno djelo ove godine dodjeljuje se još trojici istaknutih umjetnika: Goranu Končaru, posthumno Matiji Dediću i posthumno Krsti Jurasu.

kultura flautist koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Zagrebačka filharmonija glazba koncert Porin za životno djelo Dani Bošnjak

