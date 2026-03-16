Svi koji su prošlog ljeta dvaput hodočastili na Šalatu da vide QOTSA u Vintageu sada mogu doživjeti slične cikličke rifove

Erotic Biljan & His Heretics iduće srijede, 18. ožujka, nastupaju u Vintage Industrial Baru u kojem promoviraju novi, četvrti album "Practical Sinners".

Klasični garažni rock pršti i na ovom nastavku, a svi koji su prošlog ljeta dvaput hodočastili na Šalatu da vide Queens of the Stone Age imaju priliku na "Practical Sinners" doživjeti slične cikličke rifove u pjesmama poput "Midnight Panzer" ili završnoj "Hormonas". Bend ne posustaje u svih deset pjesama, koje su uronjene u prepoznatljiv svjetonazor koji Zvonimir Biljan i Tomislav Žalac s bendom njeguju već godinama. Kao "praktični grešnici" garažnog zvuka, motoričkog proto-punka Stoogesa, ali i komercijalnijih motiva poput Psihomodo popa u singlu "P-P-P Punch" (u kojem gostuju Željka Veverec i Toni Starešinić), Erotic Biljan & His Heretics mogu zadovoljiti svačiju potrebu za "odšarafljenim" gitarama, rifovima, distorzijama i furioznim rhythm and blues ritmom koji ne prestaje od početka do kraja albuma.

Bili "preplašeni" ili "prokleti", kako vele pjesme "I'm Scared" i "I'm Damned", Erotic Biljan & His Heretics u svakom su slučaju grešnici odabranog zvuka, ali ne griješe u njegovoj reinterpretaciji uz neke današnje produkcijske zakonitosti. Čistu (ako to nije uvreda) zvučnu sliku i energiju u tonskom studiju Radost zabilježio je Dimitrije Petrović, a u studiju PodRoom s Draženom Gavrilovićem snimljeni su vokali i napravljen završni miks, čiji je master potpisao Pavle Miholjević.

Album Practical Sinners idealno se nadovezuje na prije dvije godine objavljeni "Loves & Curse", kada su četiri iskusna domaća muzičara osnovala novi bend Slick Strings, u kojem su, između ostalih, bili Tomislav Žalac i Mislav Kurspahić iz Erotic Biljana. Tamo je sve pjesme napisao Tomislav Žalac, a press-objava objašnjavala je da su "svojom stilskom šarolikošću izmicale od izvedbenog kanona matičnog mu benda, žestokih i bučnih rock'n'roll prvaka Erotic Biljan and His Heretics". Istina, jer transfuziju i infuziju rifova koje donosi "Practial Sinners" nije imalo smisla ponavljati sa Slick Strings, ali baš zato oba albuma svjedoče o dvjema stranama jednako zlatne rock-medalje.