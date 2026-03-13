Morrissey otkazao koncert jer se nije naspavao, obožavatelji lude: 'Trebat će mi godina dana da se oporavim od ovog pakla'

Samo nekoliko sati prije zakazanog koncerta u Valenciji, Morrissey, notorno ćudljivi glazbenik, obavijestio je obožavatelje da od nastupa neće biti ništa. Razlog, međutim, nije bio tehničke prirode niti bolest, već nešto što su mnogi opisali kao najapsurdniji izgovor dosad: nije se mogao naspavati.

Na njegovoj službenoj stranici Morrissey Central objavljeno je da je pjevač, nakon dvodnevnog putovanja, iz Milana stigao u hotel na trgu Plaza de Manises gdje mu je "svaki oblik sna ili odmora bio nemoguć zbog festivalske buke, glasnog techno pjevanja i objava preko megafona". Iskustvo ga je, stoji u priopćenju, ostavilo u katatoničnom stanju. Sam Morrissey opisao je svoj boravak u hotelu kao neopisivi pakao, dramatično dodavši: "Trebat će mi godina dana da se oporavim. I to je blaga procjena."

Kako bi dodatno zbunio javnost, Morrisseyjev tim u objavi je inzistirao na semantici, navodeći: "Koncert nije otkazan. Okolnosti ga čine nemogućim." A buka koja je omela njegov san dolazila je sa svjetski poznatog festivala Las Fallas, koji svake godine u ožujku Valenciju pretvori u golemu uličnu proslavu uz vatromete, glazbu i tisuće posjetitelja. Obožavatelji su se, do sada navikli na Morriseyeve ispade, na društvenim mrežama pitali kako je njegov menadžment mogao rezervirati hotel u samom centru događanja, a da nije bio svjestan buke, ali i šalili se na njegov račun. Međutim, oko tisuću i petsto fanova, koji su trebali prisustvovati nastupu u dvorani Palau de les Arts, ostalo je u neizvjesnosti oko povrata novca ili eventualnog novog datuma.

Ovaj incident, koji se dogodio u sklopu turneje kojom promovira novi album Make-up Is a Lie, samo je posljednji u nizu nevjerojatnih otkazivanja koja su postala njegov zaštitni znak. Prema detaljnoj statistici koju vode fanovi, Morrissey je od 2012. godine otkazao ili odgodio više od dvjesto koncerata, što ga čini jednim od najnepouzdanijih izvođača na svjetskoj sceni. Samo od početka 2026. godine, prije Valencije, otkazao je pet nastupa u Sjedinjenim Državama zbog gripe i neželjene reakcije na lijekove. To još zvuči i legitimno, ali njegova povijest otkazivanja puna je bizarnih i često nevjerojatnih razloga. Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se na festivalu Coachella 2009., kada je napustio pozornicu jer je, kao gorljivi vegan, osjetio miris mesa s obližnjeg roštilja. "Mirišem zapaljeno meso i nadam se da je ljudsko", dobacio je publici.

Nastupi su otkazivani zbog trovanja hranom nakon što je pojeo tjesteninu, zato što je u dvorani bilo prehladno zbog pokvarenog grijanja, ali i zbog "nedostatka financijske potpore imaginarne izdavačke kuće"...