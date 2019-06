Prvi američki bukerovac u Zagrebu će predvoditi kremu svjetskih književnika

Sedmi festival svjetske književnosti koji počinje 8. rujna u Zagreb će dovesti vodeće svjetske pisce među kojima su prvi dobitnik nagrade ManBooker iz SAD-a Paul Beatty, dobitnica Goncourtove nagrade Leila Slimani, dobitnik najvažnije talijanske nagrade Strega Nicola Lagicola, nagrađivani turski pisac koji ima i zatvorskog staža Burhan Sonmez, ali i David Lagercrantz, pisac krimića koji je nastavio djelo Stiega Larssona.

Čuveni Krležin govor

Svi ti pisci više neće nastupati u kinu Europa koje je zatvorilo vrata zbog navodnog renoviranja, ali će ih ugostiti ništa manje reprezentativna zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda sagrađena krajem 19. stoljeća. Da dokažu da HGZ u prošlosti nije bio vezan samo za glazbu, organizatori festivala iz Frakture upriličit će scensko uprizorenje čuvenog predavanja o hrvatskoj književnosti koje je u toj zgradi 1930. pred 800 ljudi održao Miroslav Krleža. Budući da tekst predavanja nije sačuvan, Krležine misli o hrvatskoj književnosti priredit će krležolog Vlaho Bogišić. U ulozi Krleže nastupa jedan od prvaka hrvatskog glumišta Ozren Grabarić, a redateljica je Aida Bukvić.

U festivalskom je fokusu književnost španjolskog jezika pa festival otvara jedan od najvažnijih suvremenih španjolskih autora Fernando Aramburu kojem će na hrvatskom jeziku u srpnju izaći “Patria”. Riječ je o romanu o Baskiji koji se prevodi na tridesetak jezika, a u Španjolskoj je prodan u više od milijun primjeraka. U Zagreb se vraća i Argentinac Jorge Bucay, a tu su i Samanta Schweblin i Laura Restrepo. U suradnji s hrvatskim centrom PEN-a u Zagreb dolazi i katalonski pjesnik, aktivist i direktor međunarodnog PEN centra Carles Torner. Festival će uz PEN obilježiti i dvadeset godina postojanja jedne od najvažnijih platformi za promociju poezije Lyrikline koja, prema riječima Tomice Bajsića, u današnjem vremenu u kojem čak i knjižnice odbijaju primiti zbirke poezije, ima značenje Aleksandrijske biblioteke.

Riječ je o platformi na kojoj objavljuje tisuću autora na šezdesetak jezika, o čemu će u Zagrebu govoriti Thomas Wohlfahrt, Christiane Lange, Jan Wagner, Zvonko Maković i Bajsić. U Zagreb dolazi i ovogodišnji dobitnik nagrade Vilenica Dragan Velikić, a sudionici rezidencije za mlade pisce iz programa Read Me I am Yours bit će ukrajinski pisac Myroslav Laiuk i španjolska spisateljica Elena Medel. Među stranim gostima su i irska autorica Eimear McBride, autor romana “Komo” Srđan Valjarević, slovenska autorica Mojca Kumerdej i francuska spisateljica Maylis De Krerangal. Od hrvatskih autora na festivalu gostuju Julijana Adamović, Jurica Pavičić, Nebojša Lujanović, Marina Vujčić, Olja Savičević Ivančević...

Najavljeno je i predavanje o slavnome poljskom književniku Stanisławu Ignacyju Witkiewiczu, a tu je i predstavljanje treće knjige Musilova “Čovjeka bez osobina” u prijevodu Andyja Jelčića, svojevrsnog rariteta jer je riječ o konstrukciji nedovršenog remek-djela.

Vezzosi o Da Vinciju

Alessandro Vezzosi predavat će o Leonardu da Vinciju, a zanimljiv će biti i okrugli stol Svijet bez zidova u povodu tridesete obljetnice pada Berlinskog zida s naglaskom na najavljenu gradnju Trumpova zida na granici s Meksikom. U Zagreb dolazi i jedan od načitanijih suvremenih filozofa Wolfram Eilenberger čije je “Vrijeme čarobnjaka” postalo pravi filozofski bestseler!