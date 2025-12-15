Na rubu stvarnosti: U Kinoteci se prikazuju nijema adaptacija 'Alise u zemlji čudesa' te film o groteskoj proslavi Silvestrova

Kao posvetu autorima koji su pomicali granice filmskog medija, udruga 25 FPS u sklopu programa "Vizije: Sve čudnije i čudnije" u utorak,16. prosinca, u zagrebačkoj Kinoteci prikazuje pet filmova koji transformiraju čin gledanja te, ističe se u najavi, nude osjećaj pomaknute stvarnosti.

Film "Mamljenja"/"Allures" (1961.) otkriva vizualne mantre vizionara eksperimentalnog filma Jordana Belsona, koji je stvarao djela koja prenose gledatelje u najudaljenije kutove svemira i u najdublje slojeve uma. Belson je svoj hipnotički kratki film opisao kao "kombinaciju molekularnih struktura i astronomskih događaja pomiješanih s podsvjesnim i subjektivnim fenomenima".

Odmak od stvarnosti pruža i jedna od najranijih nijemih filmskih adaptacija klasika "Alisa u zemlji čudesa"/"Alice in Wonderland" (1915.) autora W.W. Younga. Značajan po svojim inventivnim kostimima i scenografiji, film je oduševio publiku, ističući mračniju stranu priče o odrastanju, napominju organzatori.

Američka eksperimentalna animatorica Jodie Mack u "Svjetlucavim uzbuđenjima"/"Glistening Thrills" (2013.) kroji blistave svjetove holografskih sanjarenja popraćene melankoličnim zvukovima vibrafona, dok film mađarskog autora Eleméra Ragályja "Silvestrovo"/"Szilveszter" iz 1974., snimljen tijekom jedne noći, prikazuje proslavu na Silvestrovo na groteskni način, zahvaljujući prvenstveno svom neobičnom soundtracku te prikazu ceremonijalnog društvenog događaju u operi, kao i surovo tihoj masovnoj psihozi na ulicama velikoga grada.

Program zaključuju plesne intervencije koje prkose gravitaciji i zdravom razumu u videospotu "Weapon of Choice" (2001.) redatelja Spikea Jonzea.

Mjesečni program "Vizije: Iz Kratke baze 25 FPS-a" posvećen je autorima i djelima koji su istraživanjem mogućnosti filmskog jezika pomicali granice medija te ponudili novu perspektivu onoga što film može biti. Od 2020. godine realizira se u partnerstvu s Centrom za kulturu i film Augusta Cesarca.