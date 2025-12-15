Naši Portali
program "Vizije: Sve čudnije i čudnije"

Na rubu stvarnosti: U Kinoteci se prikazuju nijema adaptacija 'Alise u zemlji čudesa' te film o groteskoj proslavi Silvestrova

"Alisa u zemlji čudesa"
Wikipedia
Autori: vecernji.hr, Hina
15.12.2025.
u 17:39

Mjesečni program "Vizije: Iz Kratke baze 25 FPS-a" posvećen je autorima i djelima koji su istraživanjem mogućnosti filmskog jezika pomicali granice medija te ponudili novu perspektivu onoga što film može biti

Kao posvetu autorima koji su pomicali granice filmskog medija, udruga 25 FPS u sklopu programa "Vizije: Sve čudnije i čudnije" u utorak,16. prosinca, u zagrebačkoj Kinoteci prikazuje pet filmova koji transformiraju čin gledanja te, ističe se u najavi, nude osjećaj pomaknute stvarnosti. 

Film "Mamljenja"/"Allures" (1961.) otkriva vizualne mantre vizionara eksperimentalnog filma Jordana Belsona, koji je stvarao djela koja prenose gledatelje u najudaljenije kutove svemira i u najdublje slojeve uma. Belson je svoj hipnotički kratki film opisao kao "kombinaciju molekularnih struktura i astronomskih događaja pomiješanih s podsvjesnim i subjektivnim fenomenima".

Odmak od stvarnosti pruža i jedna od najranijih nijemih filmskih adaptacija klasika "Alisa u zemlji čudesa"/"Alice in Wonderland" (1915.) autora W.W. Younga. Značajan po svojim inventivnim kostimima i scenografiji, film je oduševio publiku, ističući mračniju stranu priče o odrastanju, napominju organzatori.

Američka eksperimentalna animatorica Jodie Mack u "Svjetlucavim uzbuđenjima"/"Glistening Thrills" (2013.) kroji blistave svjetove holografskih sanjarenja popraćene melankoličnim zvukovima vibrafona, dok film mađarskog autora Eleméra Ragályja "Silvestrovo"/"Szilveszter" iz 1974., snimljen tijekom jedne noći, prikazuje proslavu na Silvestrovo na groteskni način, zahvaljujući prvenstveno svom neobičnom soundtracku te prikazu ceremonijalnog društvenog događaju u operi, kao i surovo tihoj masovnoj psihozi na ulicama velikoga grada.

Program zaključuju plesne intervencije koje prkose gravitaciji i zdravom razumu u videospotu "Weapon of Choice" (2001.) redatelja Spikea Jonzea.

Mjesečni program "Vizije: Iz Kratke baze 25 FPS-a" posvećen je autorima i djelima koji su istraživanjem mogućnosti filmskog jezika pomicali granice medija te ponudili novu perspektivu onoga što film može biti. Od 2020. godine realizira se u partnerstvu s Centrom za kulturu i film Augusta Cesarca.

Ključne riječi
kultura 25 FPS Alisa u Zemlji čudesa Kinoteka film

