Supergrupa BEAT po prvi put dolazi u Europu, na Šalati će svirati legendarne albume King Crimsona

Hrvoje Horvat
15.12.2025.
16:50

Postavu BEAT-a čine gitarist i pjevač Adrian Belew i basist Tony Levin, koji su i stvarali albume King Crimsona 80-ih, gitaristički virtuoz Steve Vai i bubnjar benda Tool Danny Carey

Bivši članovi grupe King Crimson, Andrew Belew i Tony Levin, uz potporu gitarista Stevea Vaija i bubnjara Toola Dannyja Careyja, osnovali su projekt BEAT, a njihova interpretacija oživjet će tri kultna albuma 80-ih King Crimsona na zagrebačkom stadionu Šalata, u utorak 7. srpnja 2026.

Albumi "Discipline", "Beat" i "Three Of A Perfect Pair" dobit će jedinstvenu izvedbu u režiji glazbenih velikana. BEAT kroz njihovu kreativnu interpretaciju donosi izvedbu sada već legendarnih izdanja King Crimsona iz 80-ih te benda koji je utjecao na stvaranje progresivnog rocka. Po prvi put bend dolazi u Europu, a velika turneja ih vodi od Velike Britanije preko cijelog kontinenta, kada i dolaze u Hrvatsku na jedini nastup u našim krajevima.

Postavu BEAT-a čine gitarist i pjevač Adrian Belew i basist Tony Levin, koji su i stvarali albume King Crimsona 80-ih, gitaristički virtuoz Steve Vai i bubnjar benda Tool Danny Carey. Osvrćući se na BEAT, Adrian Belew kaže: "Od 1981. do 1984. King Crimson stvarali su bezvremensku, odvažnu i kompleksnu glazbu. Za sve koji su je doživjeli tada, kao i one koji do sada nisu, cilj nam je ponovo ju oživjeti." Tony Levin dodaje: "Ponovo ćemo izvoditi neke od meni omiljenih pjesama u društvu ove zvjezdane postave."

Dvojac je regrutirao i sjajnu postavu koja će kao BEAT predstaviti tri albuma King Crimsona. Steve Vai tako poručuje: "Privilegija je izvoditi bezvremensku i jednu od najznačajnijih glazbi od 80-ih naovamo, i to sa sjajnim izvođačima." Bubnjar Danny Carey dodaje da "nema boljeg od zapaliti iskru i izaći iz glazbene zone komfora uz moja tri omiljena glazbenika". Mediji hvale dosadašnje nastupe, ritmičnu kompleksnost, osjećaj jedinstvene izvedbe, te nastup koji uz strukturu i donosi i improvizaciju, a sve je uhvaćeno i na albumu "BEAT LIVE" snimljenom na nastupu u Los Angelesu.

